Ein Dank an die Helden

Sei bei den Firefighter Winter Days live dabei

01.11.2025 04:54

Die Firefighter Winter Days Flachau 2026 stehen vor der Tür – und du kannst mit deinem Team dabei sein! Wir verlosen ein exklusives Teilnahmepaket für 6 Feuerwehrmitglieder, das keine Wünsche offenlässt.

Ein Wochenende voller Teamgeist, Action und Wertschätzung: Die Firefighter Winter Days Flachau 2025 haben im Snow Space Salzburg ein starkes Zeichen für das Ehrenamt gesetzt. Feuerwehrfrauen und -männer aus ganz Österreich kamen zusammen, um sich sportlich zu messen, gemeinsam zu feiern und die Kameradschaft zu leben. Schon am Freitag geht es mit der Höhenmeterchallenge und einem Come Together los. Hier messen sich die Kameraden und bezwingen gemeinsam den Berg und es zeigt sich, wer die meisten Höhenmeter erklimmen kann. 

(Bild: Snow Space Salzburg / Miriam Lottes)
(Bild: Snow Space Salzburg / Miriam Lottes)

Ein Wochenende voller Action
Am Samstagvormittag sorgte dann das Downhill-Race auf der Hermann Maier FIS Weltcupstrecke für Nervenkitzel – hier zählte nicht die Geschwindigkeit, sondern das richtige Gespür. Am Nachmittag ging es beim Kuppelcup, dem offiziellen Leistungsbewerb, um Schnelligkeit, Präzision und Teamwork.

(Bild: Snow Space Salzburg / Miriam Lottes)

Der Tag endete mit einer stimmungsvollen Siegerehrung und einer ausgelassenen Party im Flachauer Gutshof – ein echtes Highlight für alle Beteiligten.

(Bild: Snow Space Salzburg / Miriam Lottes)
(Bild: Snow Space Salzburg / Miriam Lottes)

Wolfgang Hettegger, Vorstandsvorsitzender der Snow Space Salzburg Bergbahnen AG und selbst Feuerwehrmann, zeigte sich begeistert:

Zitat Icon

„Mit den Firefighter Winter Days Flachau möchten wir einen fixen Treffpunkt für alle Feuerwehrfrauen und -männer schaffen – einen Ort des sportlichen Austauschs, der Kameradschaft und des Miteinanders“

Wolfgang Hettegger, Vorstandsvorsitzender der Snow Space Salzburg Bergbahnen AG

Feuerwehrmänner und Frauen aufgepasst!
Die „Krone“ verlost zusammen mit kronehit ein Teilnahmepaket für 6 Feuerwehrmänner/frauen inkl. Unterkunft, Skipässe und Abendessen bei der Abschlussparty im Flachauer Gutshof. Fülle einfach das untenstehende Formular mit den Informationen deiner Feuerwehrwache aus und mit ein wenig Glück bist du einer der glücklichen Gewinner. Teilnahmeschluss ist der 28. November, 09.00 Uhr. 

