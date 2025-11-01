Sei bei den Firefighter Winter Days live dabei

Ein Wochenende voller Teamgeist, Action und Wertschätzung: Die Firefighter Winter Days Flachau 2025 haben im Snow Space Salzburg ein starkes Zeichen für das Ehrenamt gesetzt. Feuerwehrfrauen und -männer aus ganz Österreich kamen zusammen, um sich sportlich zu messen, gemeinsam zu feiern und die Kameradschaft zu leben. Schon am Freitag geht es mit der Höhenmeterchallenge und einem Come Together los. Hier messen sich die Kameraden und bezwingen gemeinsam den Berg und es zeigt sich, wer die meisten Höhenmeter erklimmen kann.