Das verdienen die Kammer-Funktionäre nebenbei

In fünf Tagen ist es so weit: Dann beschließt die Wirtschaftskammer Salzburg ihr Budget. Und damit fetten die Funktionäre ihre Zuverdienste auf. Warum Zuverdienst? Die Präsidenten, Vizepräsidenten oder Spartenobmänner sind meist ohnehin selbstständig – und bekommen für ihre Funktion in der Unternehmervertretung somit ein zusätzliches Salär. Dieses wird nun um 56 Prozent erhöht. Dafür schüttet man im kommenden Jahr 460.000 Euro mehr aus.