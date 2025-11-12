Tiny-Houses: 67 Gläubiger fordern 18 Millionen

Die Tiny-House-Siedlung am Salzburger Mattsee kommt nicht aus den Schlagzeilen. Nachdem das Unternehmen im August Insolvenz anmelden musste, stehen nun die Forderungen der Gläubiger fest. Die Siedlung soll jedoch weitergeführt werden.
Forderungen von über 18 Millionen Euro haben die 67 Gläubiger der Boutique Homes GmbH laut dem Alpenländischen Kreditorenverband am Mittwoch am Landesgericht Salzburg erhoben.
Norbert Kraihamer, der frühere Marketingchef von Red Bull, hatte erst im Mai 2024 am Mattsee das Tiny-House-Resort „Das Seehäuser“ eröffnet. Doch aus dem touristischen Clou mit 40 kleinen Holzhäusern mit rund 100 bis 120 Betten wurde ein finanzielles Desaster.
Gründe gibt es laut Kreditorenverband zwei: Einerseits haben sich Behördenverfahren verzögert aufgrund von Einsprüchen. Dadurch sei es zu Umsatzausfällen gekommen. Andererseits soll eine Zusatzfinanzierung gescheitert sein.
Unternehmen soll weitergeführt werden
Im August 2025 wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Die Insolvenzverwaltung hat Forderungen in Höhe von 17,5 Millionen Euro anerkannt. Forderungen in Höhe von rund 874.000 Euro wurden vorläufig bestritten.
Das Unternehmen werde derzeit weitergeführt, derzeit wird auf Wunsch der Schuldnerin, der Boutique Homes GmbH, ein Sanierungsplan geklärt. Wie dieser ausgestaltet sein wird, ist noch offen.
„Gemäß der österreichischen Insolvenzordnung ist dabei eine gesetzliche Mindestquote von 20 % vorgesehen, die innerhalb von zwei Jahren zu erfüllen ist“, heißt es seitens des Alpenländischen Kreditorenverbands. Sprich: Ein Fünftel der Gläubigerforderungen muss bedient werden.
Auf der Homepage des Unternehmens sind derzeit keine Buchungen möglich. Dort heißt es: „Wir arbeiten gerade in unserem Buchungssystem. Bitte schreibe uns ein Mail an welcome@das-seehaeuser.com.“
