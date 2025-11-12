Tiny-Houses: 67 Gläubiger fordern 18 Millionen

Forderungen von über 18 Millionen Euro haben die 67 Gläubiger der Boutique Homes GmbH laut dem Alpenländischen Kreditorenverband am Mittwoch am Landesgericht Salzburg erhoben.

Norbert Kraihamer, der frühere Marketingchef von Red Bull, hatte erst im Mai 2024 am Mattsee das Tiny-House-Resort „Das Seehäuser“ eröffnet. Doch aus dem touristischen Clou mit 40 kleinen Holzhäusern mit rund 100 bis 120 Betten wurde ein finanzielles Desaster.