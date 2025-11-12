Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ex-Red-Bull-Manager

Tiny-Houses: 67 Gläubiger fordern 18 Millionen

Salzburg
12.11.2025 15:01
Die Tiny House Siedlung hat 67 Gläubiger.
Die Tiny House Siedlung hat 67 Gläubiger.(Bild: Das Seehäuser/Christoph Platzer)

Die Tiny-House-Siedlung am Salzburger Mattsee kommt nicht aus den Schlagzeilen. Nachdem das Unternehmen im August Insolvenz anmelden musste, stehen nun die Forderungen der Gläubiger fest. Die Siedlung soll jedoch weitergeführt werden. 

0 Kommentare

Forderungen von über 18 Millionen Euro haben die 67 Gläubiger der Boutique Homes GmbH laut dem Alpenländischen Kreditorenverband am Mittwoch am Landesgericht Salzburg erhoben. 

Norbert Kraihamer, der frühere Marketingchef von Red Bull, hatte erst im Mai 2024 am Mattsee das Tiny-House-Resort „Das Seehäuser“ eröffnet. Doch aus dem touristischen Clou mit 40 kleinen Holzhäusern mit rund 100 bis 120 Betten wurde ein finanzielles Desaster.

Gründe gibt es laut Kreditorenverband zwei: Einerseits haben sich Behördenverfahren verzögert aufgrund von Einsprüchen. Dadurch sei es zu Umsatzausfällen gekommen. Andererseits soll eine Zusatzfinanzierung gescheitert sein.

Unternehmen soll weitergeführt werden
Im August 2025 wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Die Insolvenzverwaltung hat Forderungen in Höhe von 17,5 Millionen Euro anerkannt.  Forderungen in Höhe von rund 874.000 Euro wurden vorläufig bestritten.

Das Unternehmen werde derzeit weitergeführt, derzeit wird auf Wunsch der Schuldnerin, der Boutique Homes GmbH, ein Sanierungsplan geklärt. Wie dieser ausgestaltet sein wird, ist noch offen. 

„Gemäß der österreichischen Insolvenzordnung ist dabei eine gesetzliche Mindestquote von 20 % vorgesehen, die innerhalb von zwei Jahren zu erfüllen ist“, heißt es seitens des Alpenländischen Kreditorenverbands. Sprich: Ein Fünftel der Gläubigerforderungen muss bedient werden. 

Lesen Sie auch:
Die Firma hinter den Tiny Houses in Mattsee sind in Konkurs.
Tiny-Houses in Mattsee
Ex-Red-Bull-Manager schlittert mit Firma in Pleite
21.08.2025

Auf der Homepage des Unternehmens sind derzeit keine Buchungen möglich. Dort heißt es: „Wir arbeiten gerade in unserem Buchungssystem. Bitte schreibe uns ein Mail an welcome@das-seehaeuser.com.“ 

Porträt von Heidi Geyer
Heidi Geyer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Der Supertaifun Fung-wong erschütterte eine Brücke massiv, als er am Sonntag auf die Philippinen ...
Wie aus Papier
Sturm bringt Hängebrücke heftig zum Schwanken
Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
84.257 mal gelesen
Niederösterreich
Kaufprüfgutachten positiv, trotzdem kein „Pickerl“
81.038 mal gelesen
Auch eine Beschwerde über die zentrale ÖAMTC-Stelle brachte bislang keine Einsicht oder Lösung: ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
80.916 mal gelesen
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
782 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf