Zwei Fahrer unter Drogen am Steuer

Gleich zweimal erwischte die Polizei Autofahrer, die unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. In Neumarkt am Wallersee stellte sich bei einer Kontrolle am Vormittag heraus, dass ein 29-Jähriger ohnehin keinen Führerschein mehr hatte.
Ein Alkomattest bei dem Mann verlief jedoch trotz Symptomen negativ. Doch die Beamten wurden fündig: Denn der Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Der Mann durfte nicht weiterfahren, er wurde wegen mehrerer Delikte angezeigt.
Am Nachmittag verhielt sich ein 20-jähriger Pinzgauer bei einer Verkehrskontrolle in Zell am See auffällig. Ein Drogen-Schnelltest schlug auf Cannabis an. Auch er durfte nicht mehr weiterfahren und wurde angezeigt.
