Rossi feiert mit Minnesota 2:0-Sieg gegen Calgary

Während Chicago in der Little Caesars Arena alle drei Überzahlspiele in Tore ummünzte, blieb Detroit in den fünf eigenen Powerplays ineffektiv. Für Kasper und Co. war es die dritte Niederlage in Folge, die siebente in 16 Saisonspielen. Für die Wild bedeutete das 2:0 den zweiten Erfolg en suite, Rossi hält in dieser Saison weiter bei vier Toren und neun Assists in 16 Einsätzen.