Gams erlegt – dann gerieten Jäger in Todesgefahr

Notruf wenige Meter vor Felswand

Die beiden Männer machten sich dann auf die Suche und wollten zu dem erlegten Tier absteigen – und dabei gerieten sie immer mehr in extrem steiles, gefährliches Gelände. Irgendwann kamen bzw. trauten sich die Waidmänner wohl nicht mehr weiter. Zu ihrem Glück: Denn ein paar Meter weiter befand sich eine steil abfallende Felswand!