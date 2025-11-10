Wilde Szenen! Scheiblehner legt sich mit Fans an

Wilde Szenen in der Schweizer Liga – und mittendrin Gerald Scheiblehner! Der Trainer der Grasshoppers legte sich am Samstag beim 1:0-Sieg gegen den FC Winterthur mit den gegnerischen Fans an.
Nachdem kurz zuvor ein Treffer von Winterthur wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen worden war, traf Nikolas Muci in der 92. Minute zum umjubelten Sieg für die Grasshoppers. Bei Gerald Scheiblehner und Co. gab es kein Halten mehr.
Wie der „Bick“ berichtet, jubelte der Coach provokativ in Richtung der Heimfans auf der Haupttribüne. Mit der Faust schlug sich der 48-jährige Oberösterreicher aufs Klublogo auf seiner Brust und zeigte den Fans demonstrativ die Eins und die Null mit seinen Händen. Die Folge: Würste, Brote und Bierbecher flogen in Richtung Scheiblehner.
Die Fans haben während der gesamten Spielzeit von hinten provoziert.
Gerald Scheiblehner
„Hat mich besonders gefreut“
„Es war nichts Böses, aber Emotionen gehören im Kantonsderby dazu. Die Fans haben während der gesamten Spielzeit von hinten provoziert. Deshalb hat es mich besonders gefreut, dass meine Mannschaft zurückgeschlagen hat“, schilderte Scheiblehner, der mit den Grasshoppers mit 13 Punkten aus 13 Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz liegt. Nur Winterthur (6 Zähler) steht noch schlechter da …
