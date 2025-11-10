Wilde Szenen! Scheiblehner legt sich mit Fans an

„Hat mich besonders gefreut“

„Es war nichts Böses, aber Emotionen gehören im Kantonsderby dazu. Die Fans haben während der gesamten Spielzeit von hinten provoziert. Deshalb hat es mich besonders gefreut, dass meine Mannschaft zurückgeschlagen hat“, schilderte Scheiblehner, der mit den Grasshoppers mit 13 Punkten aus 13 Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz liegt. Nur Winterthur (6 Zähler) steht noch schlechter da …