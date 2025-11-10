Vorteilswelt
Allerletzte Tour

Nach über 50 Jahren: Journey kündigt Abschied an

Society International
10.11.2025 09:11
Die Rockband Journey geht ein allerletztes Mal auf Tour.
Die Rockband Journey geht ein allerletztes Mal auf Tour.(Bild: APA/AFP/Mauro PIMENTEL)

Die US-Rockband Journey kündigt nach mehr als 50 Jahren eine Abschiedstournee an. Ihre „Final Frontier“-Tour mit 60 Konzerten in Nordamerika soll Ende Februar beginnen. 

0 Kommentare

Die für Hits wie „Don‘t Stop Believin‘“, „Any Way You Want It“, „Faithfully“ oder „Lights“ bekannte Band wurde 1973 in Kalifornien gegründet. 2017 wurden die Musiker in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.

„Dankeschön an die Fans“
„Diese Tour ist unser herzliches Dankeschön an die Fans, die aus auf jedem Schritt begleitet haben, durch jeden Song, jede Ära, jedes Hoch und Tief“, sagte Gitarrist und Journey-Mitbegründer Neal Schon in einer Mitteilung.

Auf Instagram veröffentlichte die Band die Tourdaten:

Neben Schon sind unter anderem der langjährige Keyboarder Jonathan Cain, Sänger Arnel Pineda und Drummer Deen Castronovo auf der Farewell-Tour mit dabei. Unter dem Titel „Freedom“ hatte die Band 2022 ihr 15. Studioalbum veröffentlicht.

