Nach über 50 Jahren: Journey kündigt Abschied an

Die US-Rockband Journey kündigt nach mehr als 50 Jahren eine Abschiedstournee an. Ihre „Final Frontier“-Tour mit 60 Konzerten in Nordamerika soll Ende Februar beginnen.
Die für Hits wie „Don‘t Stop Believin‘“, „Any Way You Want It“, „Faithfully“ oder „Lights“ bekannte Band wurde 1973 in Kalifornien gegründet. 2017 wurden die Musiker in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.
„Dankeschön an die Fans“
„Diese Tour ist unser herzliches Dankeschön an die Fans, die aus auf jedem Schritt begleitet haben, durch jeden Song, jede Ära, jedes Hoch und Tief“, sagte Gitarrist und Journey-Mitbegründer Neal Schon in einer Mitteilung.
Auf Instagram veröffentlichte die Band die Tourdaten:
Neben Schon sind unter anderem der langjährige Keyboarder Jonathan Cain, Sänger Arnel Pineda und Drummer Deen Castronovo auf der Farewell-Tour mit dabei. Unter dem Titel „Freedom“ hatte die Band 2022 ihr 15. Studioalbum veröffentlicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.