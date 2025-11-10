Hamilton frustriert: „Ich lebe in einem Albtraum“

Das Wochenende verlief für Hamilton von Beginn an enttäuschend: In den beiden Qualifyings reichte es nur für die Plätze elf und 13, im Sprint kam er auf Rang sieben ins Ziel. Im Rennen kollidierte er mit Franco Colapinto, beschädigte dabei sein Auto und musste nach 38 Runden aufgeben – die Rennleitung sprach ihm anschließend sogar die Hauptschuld zu.