Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus in Brasilien

Hamilton frustriert: „Ich lebe in einem Albtraum“

Formel 1
10.11.2025 09:35
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton(Bild: EPA/Sebastiao Moreira)

Auch im 21. Rennen für Ferrari blieb der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton ohne Podestplatz und schied beim Großen Preis von Brasilien sogar vorzeitig aus. „Ich lebe in einem Albtraum“, fasst er die bisherige Saison frustriert zusammen.

0 Kommentare

„Ein Wochenende zum Vergessen“, sagte Hamilton nach dem Rennen. „Ich liebe Brasilien und jede einzelne Person im Team. Sie geben jede Woche ihr Bestes. Aber zum zweiten Mal in diesem Jahr nicht einmal das Ziel zu sehen, ist wirklich niederschmetternd.“

Der Brite sprach offen über die schwierige Saison mit Ferrari. „Es ist ein Albtraum. Und ich lebe nun schon eine ganze Weile darin“, sagte Hamilton.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton(Bild: AFP/NELSON ALMEIDA)

Die Diskrepanz zwischen seinen Erwartungen und der Realität sei groß: „Der Unterschied zwischen dem Traum, für dieses großartige Team zu fahren, und den Albtraum-Resultaten, die wir hatten, ist riesig. Das ist herausfordernd.“

Hoffnung trotz Elend
Trotz der Enttäuschung versucht der 40-Jährige optimistisch zu bleiben: „Ich muss daran glauben, dass aus diesem Elend etwas Gutes entsteht. Vielleicht werden wir einfach all unser Pech in diesem Jahr los.“

Das Wochenende verlief für Hamilton von Beginn an enttäuschend: In den beiden Qualifyings reichte es nur für die Plätze elf und 13, im Sprint kam er auf Rang sieben ins Ziel. Im Rennen kollidierte er mit Franco Colapinto, beschädigte dabei sein Auto und musste nach 38 Runden aufgeben – die Rennleitung sprach ihm anschließend sogar die Hauptschuld zu.

Für Hamilton und Ferrari bleibt damit nur die Hoffnung auf ein versöhnliches Saisonende. Und auf bessere Zeiten im kommenden Jahr ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Albtraum
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
165.120 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
103.394 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
101.958 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf