Nach Flaute: Goldpreis schießt wieder nach oben

Wie aus Daten der Londoner Börse hervorgeht, kostete eine Feinunze Gold am Montag in der Früh 4077 Dollar (ca. 3527 Euro). Das sind etwa 76 Dollar (ca. 65 Euro) mehr als am Freitag. Es ist der erste größere Preissprung seit Mitte Oktober – damals wurde am 20. Oktober ein Rekord von 4381 Dollar (ca. 3785 Euro) je Unze erreicht.