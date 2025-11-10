Putzfrau verwechselt Haus und wird erschossen

„Der Schütze ist ein Feigling“

Bei der Trauerzeremonie für die vierfache Mutter forderte ihr Cousin Wilmer Alvarez Gerechtigkeit für Maria: „Der Schütze ist ein Feigling. Er fühlte sich von einer Frau bedroht, die einen Schlüssel in der Hand hatte und hat sie einfach abgeknallt!“ Marias jüngerer Bruder Rudy schluchzte: „Es ist so ungerecht, sie wollte nur ihre Familie ernähren. Sie ist versehentlich zum falschen Haus gekommen, aber er hätte ihr nicht das Leben nehmen dürfen.“