Wiesn: Hunderte Einsätze wegen „brutaler“ Hitze

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte beim traditionellen Bieranstich ebenfalls mit der Hitze zu kämpfen. Er habe so geschwitzt an seinen Händen, dass er gedacht habe, der Schlegel falle ihm aus der Hand, erklärte er dem Bayerischen Rundfunk, nachdem er trotz aller Widrigkeiten routiniert mit zwei Schlägen das erste Fass angezapft hat. „Es war echt anstrengend heute, viel mehr als in den vergangenen Jahren.“