Gerichtsvollzieher erwartete Lilly am Oktoberfest!

„Geplante Aktion“

Die 49-Jährige ist überzeugt davon, dass das „eine geplante Aktion“ von jemanden war, um für Schlagzeilen zu sorgen. Ihre Erklärung im RTL-Interview: „Die haben mir eine Rechnung geschickt, dass ich noch was bezahlen muss. Und dann habe ich das eben bezahlt und jetzt stehen wir hier. Dennoch bin ich glücklich, hier zu sein.“