Aufregung um Becker-Ex

Gerichtsvollzieher erwartete Lilly am Oktoberfest!

Society International
20.09.2025 16:37
Lilly Becker ist Stammgast beim Oktoberfest – hier 2023 beim Almauftrieb in der Käfer Wiesn ...
Lilly Becker ist Stammgast beim Oktoberfest – hier 2023 beim Almauftrieb in der Käfer Wiesn Schänke – dieses Jahr erwartete sie schon der Gerichtsvollzieher.(Bild: Barbara Insinger / Action Press / picturedesk.com)

Wo trifft man in Augenblick die deutsche Schickeria? Richtig! Am Oktoberfest! Das dachte sich auch ein Gerichtsvollzieher und wartete dort bereits auf Dschungelkönigin und „Playboy“-Nackedei Lilly Becker! 

0 Kommentare

Die Ex-Frau von Boris Becker, die sich gerade für den „Playboy“ ausgezogen hat und deshalb flüssig sein sollte, war zur Eröffnung des 190. Oktoberfestes Stargast in der „Wildstuben“, um das erste Fass anzustechen. Laut eines Berichts von RTL wäre es aber beinahe nicht dazu gekommen.

Denn der Gerichtsvollzieher, und auch von der Polizei ist die Rede, verlangte erst die Begleichung einer offenen Rechnung.

Während Bierkrüge en Masse verteilt wurden, musste Lilly Becker erst einmal den ...
Während Bierkrüge en Masse verteilt wurden, musste Lilly Becker erst einmal den Gerichtsvollzieher besänftigen.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

„Geplante Aktion“
Die 49-Jährige ist überzeugt davon, dass das „eine geplante Aktion“ von jemanden war, um für Schlagzeilen zu sorgen. Ihre Erklärung im RTL-Interview: „Die haben mir eine Rechnung geschickt, dass ich noch was bezahlen muss. Und dann habe ich das eben bezahlt und jetzt stehen wir hier. Dennoch bin ich glücklich, hier zu sein.“

Lilly Becker hat in diesem Jahr bereits einiges erlebt: Im Februar gewann sie die 18. Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Im Sommer ist die Dschungelkönigin mit ihrem 15-jährigen Sohn Amadeus von London nach Düsseldorf gezogen.

Lesen Sie auch:
Dirndl, Selfie, erste Maß! Die jungen Damen stoßen stilecht an.
O’zapft ist!
Wilde Szenen: Oktoberfest in München ist eröffnet
20.09.2025
Die heißesten Bilder
Lilly Becker zeigt sich nackt im „Playboy“
10.09.2025

Anfang September 2025 war sie dann nackt am Cover und im „Playboy“ zu sehen. Noch schnell vorm 50. Geburtstag. Becker: „Das Timing hat einfach gestimmt, ich dachte mir, fuck it, ich sehe gut aus, ich habe meine ganzen Vierziger hart gearbeitet und viel gekämpft und wollte sie einfach mit einem ,Bang‘ abschließen.“

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
