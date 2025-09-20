190. Oktoberfest wird im Laufschritt gestürmt

Samstagmittag startet auf der Theresienwiese das 190. Oktoberfest – das größte Volksfest der Welt. Punkt 12 Uhr sticht Oberbürgermeister Dieter Reiter das erste Fass an und ruft das legendäre „O’zapft is!“. Mehr als sechs Millionen Gäste aus aller Welt werden in den kommenden zwei Wochen erwartet.