Wiesn-Wahnsinn!
190. Oktoberfest wird im Laufschritt gestürmt
Samstagmittag startet auf der Theresienwiese das 190. Oktoberfest – das größte Volksfest der Welt. Punkt 12 Uhr sticht Oberbürgermeister Dieter Reiter das erste Fass an und ruft das legendäre „O’zapft is!“. Mehr als sechs Millionen Gäste aus aller Welt werden in den kommenden zwei Wochen erwartet.
Lange Schlangen schon im Morgengrauen – die ersten Oktoberfest-Fans kampierten seit Mitternacht am Haupteingang. Ihr Ziel: ein Platz im heiß begehrten Bierzelt!
Im Laufschrift aufs Festgelände
Ab 9 Uhr stürmten Tausende die Festzelte – wer zuerst da war, sicherte sich einen Tisch für die Clique. Szenen wie beim Sprint: Jugendliche kletterten den Berichten zufolge über Bänke, warfen sich quer auf Tische, um Plätze zu blockieren.
Doch: Bier gibt’s erst ab 12 Uhr! Erst wenn der Oberbürgermeister das erste Fass anzapft und „O‘zapft is!“ ruft, fließt der Gerstensaft offiziell.
O’zapft is – seit 1810!
Das Oktoberfest, liebevoll „d’Wiesn“ genannt, ist nicht nur ein Bier- und Bierzelt-Spektakel, sondern auch ein echtes Stück bayerischer Geschichte.
Der Ursprung? Eine royale Lovestory! Als Kronprinz Ludwig von Bayern 1810 seine Therese heiratete, gab’s für die Münchner eine riesige Feier – mit Pferderennen, Musik und natürlich reichlich Bier. So wurde die Theresienwiese getauft, und eine Tradition war geboren.
Größtes Volksfest der Welt
Heute, mehr als 200 Jahre später, ist aus dem Hochzeitsfest das größte Volksfest der Welt geworden.
Sechs bis sieben Millionen Menschen strömen jedes Jahr nach München, trinken spezielles Wiesnbier mit ordentlich Umdrehungen – und spülen damit auch reichlich „Schotter“ in die Stadtkasse: Mehr als eine Milliarde Euro sollen es jedes Jahr sein!
Die Wiesn ist damit längst mehr als ein Saufgelage: Sie ist Kult, Touristenmagnet und Wirtschaftsmotor zugleich. Und egal, ob Tracht, Dirndl oder Turnschuhe – Hauptsache, man ist dabei, wenn’s heißt: „O’zapft is!“
