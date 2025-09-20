Vorteilswelt
Wiesn-Wahnsinn!

190. Oktoberfest wird im Laufschritt gestürmt

Ausland
20.09.2025 10:16
Wiesn-Wahnsinn! Im Laufschritt stürmen die ersten Trachtler aufs Festgelände – Startschuss für ...
Wiesn-Wahnsinn! Im Laufschritt stürmen die ersten Trachtler aufs Festgelände – Startschuss für das 190. Oktoberfest in München.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Samstagmittag startet auf der Theresienwiese das 190. Oktoberfest – das größte Volksfest der Welt. Punkt 12 Uhr sticht Oberbürgermeister Dieter Reiter das erste Fass an und ruft das legendäre „O’zapft is!“. Mehr als sechs Millionen Gäste aus aller Welt werden in den kommenden zwei Wochen erwartet.

0 Kommentare

Lange Schlangen schon im Morgengrauen – die ersten Oktoberfest-Fans kampierten seit Mitternacht am Haupteingang. Ihr Ziel: ein Platz im heiß begehrten Bierzelt!

Im Laufschrift aufs Festgelände
Ab 9 Uhr stürmten Tausende die Festzelte – wer zuerst da war, sicherte sich einen Tisch für die Clique. Szenen wie beim Sprint: Jugendliche kletterten den Berichten zufolge über Bänke, warfen sich quer auf Tische, um Plätze zu blockieren.

Doch: Bier gibt’s erst ab 12 Uhr! Erst wenn der Oberbürgermeister das erste Fass anzapft und „O‘zapft is!“ ruft, fließt der Gerstensaft offiziell.

Besucher in traditionellen Trachten rennen los, als sich die Tore zur 190. Ausgabe des ...
Besucher in traditionellen Trachten rennen los, als sich die Tore zur 190. Ausgabe des traditionellen Oktoberfestes, dem Bier- und Volksfest in der bayerischen Landeshauptstadt München, am 20. September 2025 öffnen.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Bierdurst: Jedes Jahr fließen zwischen 6 und 7 Millionen Liter über die Theken.
Bierdurst: Jedes Jahr fließen zwischen 6 und 7 Millionen Liter über die Theken.(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)
Logistik: Die Wirte halten einen gewaltigen Krug-Bestand bereit. Riesige Spülmaschinen sorgen ...
Logistik: Die Wirte halten einen gewaltigen Krug-Bestand bereit. Riesige Spülmaschinen sorgen dafür, dass die Maß in Rekordzeit wieder sauber sind(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Maßkrüge: Ein Krug = ein Liter. Entsprechend viele Millionen Gläser gehen über den Tresen.
Maßkrüge: Ein Krug = ein Liter. Entsprechend viele Millionen Gläser gehen über den Tresen.(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)
Langfinger: Tausende Krüge verschwinden jedes Jahr – Souvenirs, die eigentlich nicht erlaubt ...
Langfinger: Tausende Krüge verschwinden jedes Jahr – Souvenirs, die eigentlich nicht erlaubt sind.(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

O’zapft is – seit 1810!
Das Oktoberfest, liebevoll „d’Wiesn“ genannt, ist nicht nur ein Bier- und Bierzelt-Spektakel, sondern auch ein echtes Stück bayerischer Geschichte.

Süße Versuchung mit Herz: Auf der Wiesn sind die Lebkuchenherzen längst Kult – ob als ...
Süße Versuchung mit Herz: Auf der Wiesn sind die Lebkuchenherzen längst Kult – ob als Liebesgruß, Spaß-Spruch oder Mitbringsel vom Oktoberfest(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Seit über 200 Jahren findet das Oktoberfest auf der Theresienwiese in München statt.
Seit über 200 Jahren findet das Oktoberfest auf der Theresienwiese in München statt.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Zahlreiche Buden bieten München- und Oktoberfest-Devotionalen feil.
Zahlreiche Buden bieten München- und Oktoberfest-Devotionalen feil.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Der Ursprung? Eine royale Lovestory! Als Kronprinz Ludwig von Bayern 1810 seine Therese heiratete, gab’s für die Münchner eine riesige Feier – mit Pferderennen, Musik und natürlich reichlich Bier. So wurde die Theresienwiese getauft, und eine Tradition war geboren.

Die Bavaria-Statue wacht über die Feiernden!
Die Bavaria-Statue wacht über die Feiernden!(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Größtes Volksfest der Welt
Heute, mehr als 200 Jahre später, ist aus dem Hochzeitsfest das größte Volksfest der Welt geworden.

Sechs bis sieben Millionen Menschen strömen jedes Jahr nach München, trinken spezielles Wiesnbier mit ordentlich Umdrehungen – und spülen damit auch reichlich „Schotter“ in die Stadtkasse: Mehr als eine Milliarde Euro sollen es jedes Jahr sein!

Die Wiesn ist damit längst mehr als ein Saufgelage: Sie ist Kult, Touristenmagnet und Wirtschaftsmotor zugleich. Und egal, ob Tracht, Dirndl oder Turnschuhe – Hauptsache, man ist dabei, wenn’s heißt: „O’zapft is!“

