Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wasser teurer als Bier

Oktoberfest bietet Steak für satte 229 Euro an

Viral
31.08.2025 10:00

Schon bald heißt es wieder: „O‘zapft is!“ Allerdings nicht nur der Bierhahn, sondern auch die Geldbörse so manches Oktoberfest-Besuchers. Denn die Preise ziehen auch 2025 wieder an. Wie lange kann – und will – man sich einen Besuch auf der Theresienwiese da noch leisten?

0 Kommentare

Auf dem diesjährigen Oktoberfest (20. September bis 5. Oktober) sorgt eine extreme Preissteigerung für Aufsehen: Im Bräurosl-Festzelt wird ein Trüffelsteak für 229 Euro angeboten.

Abgesehen von diesem speziellen Mahl steigen für trinkfeste Dirndln und Buabn leider auch die Getränkepreise erneut deutlich: Eine frisch gezapfte Maß Bier kostet je nach Zelt zwischen 14,50 und 15,80 Euro. Das bedeutet einen Anstieg im Vergleich zum Jahr 2024, als die Preisspanne noch bei 13,60 bis 15,30 Euro lag, so die „Bild“.

Im Paulaner-Festzelt wird ein halbes Bio-Hendl 24,50 Euro kosten (2024: 23 Euro), das bedeutet ein Plus von rund 20 Prozent in zwei Jahren.

Oktoberfest im Bräurosl Festzelt (Archivaufnahme)
Oktoberfest im Bräurosl Festzelt (Archivaufnahme)(Bild: APA/dpa/Felix Hrhager)

Eine halbe Ente wird mit 40,90 Euro (2024: 39,80 Euro) zu Buche schlagen, Käsespätzle und Backhendl auf „Wiener Art“ werden je 20,50 Euro kosten (plus ein Euro) und für 0,75 Liter Mineralwasser sollen gar 12,70 Euro fällig werden. Mahlzeit!

Porträt von Mara Tremschnig
Mara Tremschnig
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Oktoberfest
GeldbörseBier
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Volonaut Airbike
Das „Flugmotorrad“ ist echt, der Preis leider auch
Katy Perry wagt sich bei Auftritten mehrmals in die Lüfte – auf einem Schmetterling reitend aber ...
Bei Konzerteinlage
Katy Perry stürzt fast mit Riesenschmetterling ab
Cop-Cam-Video zeigt:
Held zieht Mann aus brennendem Wrack
Alles nur Fake!
Nach „Panda-Hunden“: Zoo malt Esel wie Zebra an
Beni Hafner alias Oimara sorgte mit „Wackelkontakt“ für einen Hit in den Skihütten.
Krone Plus Logo
Abgehen zu Möbelstück
„Ich wusste sofort, dass dieses Lied ein Hit wird“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
147.711 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
147.149 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
137.418 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4433 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1723 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Innenpolitik
Medwedews Säbelrasseln: Wien zeigt kalte Schulter
1122 mal kommentiert
Die verbalen Ausritte Medwedews (re.) zeugen wieder einmal nicht von feiner, diplomatischer ...
Mehr Viral
Wasser teurer als Bier
Oktoberfest bietet Steak für satte 229 Euro an
„Trump is Dead”
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
139 Tage unterwegs
Drei Brüder überquerten den Pazifik in Ruderboot
Feuer und Flamme
Video: Vulkan explodiert genau bei Heiratsantrag
Gefährdete beide Leben
Tourist schüttete Elefanten Bier in den Rüssel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf