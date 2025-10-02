Totes Neugeborenes auf Carport: Mord-Ermittlungen

„Denken nur daran: Wie kann ich das beseitigen?“

Gerichtspsychiaterin Sigrun Roßmanith hat Erfahrung mit derartigen Täterinnen. „Es sind die jüngsten Mütter, die hier in Erscheinung treten.“ Meist unbescholten, wissen sie von der Schwangerschaft nichts oder verdrängen sie. „Und wenn es dann zur überraschenden Geburt kommt, denken sie nur daran: Wie kann ich das beseitigen?“