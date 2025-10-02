Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bauchweh waren Wehen

Totes Neugeborenes auf Carport: Mord-Ermittlungen

Steiermark
02.10.2025 06:00
Die Ermittler am Tatort in Graz-Wetzelsdorf
Die Ermittler am Tatort in Graz-Wetzelsdorf(Bild: Jauschowetz Christian)

In Graz wurde ein totes Baby gefunden. Die 20-jährige Kindsmutter glaubte an eine Magenverstimmung, doch es waren Wehen. Ersten Untersuchungen zufolge dürfte der Bub noch gelebt haben, bevor er aus dem Fenster fiel oder geworfen wurde. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Mordes.

0 Kommentare

Die Tat einer 20-Jährigen am Montagabend in Graz-Wetzelsdorf macht immer noch sprachlos. Alleine soll die Frau in einem Mehrparteienhaus ein Kind zur Welt gebracht haben. Von ihrer eigenen Schwangerschaft soll sie nichts bemerkt haben, die Geburt habe sie völlig überrascht.

Als die Wehen einsetzten, glaubte die junge Kroatin an eine Magenverstimmung. Erst auf der Toilette wurde ihr offenbar die Ursache der Schmerzen bewusst. Nach der Geburt legte sie den Säugling, einen Buben, auf ein Fensterbrett. Von dort sei er auf das drei Meter darunter liegende Carport gefallen, sagte die Frau.

Hat sie das Baby wirklich geworfen?
Möglicherweise eine Schutzbehauptung, es steht der schreckliche Verdacht im Raum, sie könnte das Baby runtergeworfen haben. Ersten Untersuchungen zufolge soll der kleine Bub da noch gelebt haben, weitere Untersuchungen stehen aber noch aus.

Derzeit liegt die 20-Jährige im Krankenhaus – sie musste operiert werden. Ihre Festnahme wurde aber bereits am Dienstag beantragt. Ergänzende Einvernahmen seitens der Ermittler des Landeskriminalamtes stehen noch aus. Ermittelt wird derzeit wegen Mordverdacht, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft.

Lesen Sie auch:
Der Tatort in Graz wurde abgeriegelt.
Mutter (20) geständig
Totes Baby auf Carportdach in Graz gefunden
30.09.2025

Ein psychiatrisches Gutachten soll zudem klären, ob die Frau womöglich unter den Einwirkungen des Geburtsvorganges derart unmenschlich gehandelt hat. Wenn dem so ist, müsste sie „nur“ mit einer Anklage wegen Tötung eines Kindes bei der Geburt rechnen und nicht mit einem Prozess wegen Mordes.

„Denken nur daran: Wie kann ich das beseitigen?“
Gerichtspsychiaterin Sigrun Roßmanith hat Erfahrung mit derartigen Täterinnen. „Es sind die jüngsten Mütter, die hier in Erscheinung treten.“ Meist unbescholten, wissen sie von der Schwangerschaft nichts oder verdrängen sie. „Und wenn es dann zur überraschenden Geburt kommt, denken sie nur daran: Wie kann ich das beseitigen?“

Porträt von Eva Stockner
Eva Stockner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
255.657 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
223.171 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
171.876 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1711 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1336 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1161 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf