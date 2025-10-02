Brandstiftung in Mittelschule: Viele heiße Spuren

Ein Bereich bleibt noch gesperrt

„Zu verdanken ist es den Bauarbeitern, Handwerkern und der Brandbeseitigungsfirma, die wirklich top gearbeitet haben.“ Lediglich ein rund 300 Quadratmeter großer Bereich, in dem der Boden am stärksten verbrannt wurde, bleibt vorerst noch mit einer Trockenwand abgesperrt. „Aber auch da wird auf Hochtouren an der Beseitigung der Schäden gearbeitet“, so Pokorn.