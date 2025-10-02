Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Millionenschaden

Brandstiftung in Mittelschule: Viele heiße Spuren

Steiermark
02.10.2025 07:00
Der Schaden ging in die Millionenhöhe.
Der Schaden ging in die Millionenhöhe.(Bild: Matthias Pokorn)

Nach dem Millionenbrand in der Mittelschule in Premstätten in Graz-Umgebung kurz vor Schulbeginn laufen die Ermittlungen der Polizei weiter auf Hochtouren. Viele vielversprechende Spuren konnten gesichert werden. Sie geben möglicherweise Rückschlüsse auf den Feuerteufel. Denn dass gezündelt wurde, ist fix. 

0 Kommentare

Der Schock über die Brandstiftung am Standort der Volks- und Mittelschule Mitte August hat Bürgermeister Matthias Pokorn auch heute noch nicht ganz verdaut. „Doch trotz der massiven Schäden konnten wir wie geplant in das Schuljahr starten“, hebt der Ortschef im Gespräch mit der „Krone“ das Erfreuliche hervor. Denn das war lange Zeit ungewiss.

Ein Bereich bleibt noch gesperrt
„Zu verdanken ist es den Bauarbeitern, Handwerkern und der Brandbeseitigungsfirma, die wirklich top gearbeitet haben.“ Lediglich ein rund 300 Quadratmeter großer Bereich, in dem der Boden am stärksten verbrannt wurde, bleibt vorerst noch mit einer Trockenwand abgesperrt. „Aber auch da wird auf Hochtouren an der Beseitigung der Schäden gearbeitet“, so Pokorn.

Für die Nachmittagsbetreuung wurde mit der Volksschule und dem Pfarrheim eine Übergangslösung gefunden.

Zitat Icon

Trotz der sehr massiven Schäden konnte in das neue Schuljahr gestartet werden. Zu verdanken ist es den Bauarbeitern, Handwerkern und der Brandbeseitigungsfirma, die wirklich top gearbeitet haben.

Premstätten-Bürgermeister Matthias Pokorn

Bild: Gemeinde Premstätten

Brandermittler arbeiten auf Hochtouren
Auf Hochtouren arbeiten derweil auch die Bandermittler des Landeskriminalamtes. Gemeinsam mit Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung konnten im ersten Stock des Gebäudes, wo sich Sekretariat und Direktion befinden, ja gleich mehrere Brandstellen festgestellt werden.

Lesen Sie auch:
Im Bereich des Sekretariats brach das Feuer aus.
Während Großumbau
Brand in Schule: Jetzt ermitteln die Kriminalisten
17.08.2025

Gleichzeitig wurden von den Tatort-Experten eine Vielzahl an Spuren gesichert, deren Auswertungen noch laufen und die demnächst dann Hinweise auf die Identität des Feuerteufels liefern werden.

Porträt von Eva Stockner
Eva Stockner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
255.765 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
223.401 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
172.937 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1713 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1338 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1161 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf