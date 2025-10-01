Sebastian Humi feiert Premiere im Theatercafé

Ein Pointenfeuerwerk

Humi hat sich viele (sehr) gute Pointen überlegt und kann sie, nachdem die Nervosität sich gelegt hat, auch größtenteils abliefern. Das Publikum bezieht er ganz aktiv mit ein – am liebsten die drei Pfarrer, die direkt vor der Bühne sitzen. Streckenweise wird das Programm grenzwertig derb und explizit mit viel „Bitch“ und „fucking“ und „Oida“.