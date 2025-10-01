Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kleinkunstvogel-Sieger

Sebastian Humi feiert Premiere im Theatercafé

Steiermark
01.10.2025 16:00
Sebastian Humi trat mit „Das zerrissene Kind: Arabisch – Katholisch – Schwul“ in Graz auf
Sebastian Humi trat mit „Das zerrissene Kind: Arabisch – Katholisch – Schwul“ in Graz auf(Bild: Sandro Humi-Wagner)

Der Sieger des Kleinkunstvogel-Publikumspreises 2025, Sebastian Humi, kehrt mit seinem ersten abendfüllenden Programm in ein ausverkauftes Theatercafé nach Graz zurück. Und Habibi liefert viele derbe Pointen.

0 Kommentare

Sebastian Humi ist zurück – und zwar auf jener Bühne im Theatercafé Graz, auf der er schon im Frühjahr beim Kleinkunstvogel das Publikum für sich gewinnen konnte. Das erste abendfüllende Programm des Shootingstars der Kabarettszene schließt inhaltlich nahtlos an: In „Das zerrissene Kind: Arabisch – Katholisch – Schwul“ erzählt er in klassischer Stand-up-Manier autobiografisch Inspiriertes.

Am besten gehen dabei die Anekdoten über Humis arabische Mutter auf – eine Scharfschützin mit Crocs und Flip-Flops, eine Hochzeitsvermittlerin, für die die Homosexualität ihres Sohnes kein Grund gegen eine Hetero-Ehe ist, eine knallharte Verhandlerin in allen Lebenslagen. In der Hand hält er dabei sein Markenzeichen: ein Fächer mit „Habibi“-Schriftzug.

Humis Markenzeichen: der Habibi-Fächer
Humis Markenzeichen: der Habibi-Fächer(Bild: Sandro Humi-Wagner)

Ein Pointenfeuerwerk
Humi hat sich viele (sehr) gute Pointen überlegt und kann sie, nachdem die Nervosität sich gelegt hat, auch größtenteils abliefern. Das Publikum bezieht er ganz aktiv mit ein – am liebsten die drei Pfarrer, die direkt vor der Bühne sitzen. Streckenweise wird das Programm grenzwertig derb und explizit mit viel „Bitch“ und „fucking“ und „Oida“.

Was noch fehlt? Ein roter Faden und inhaltliche Kontinuität – zuerst ist er beispielsweise single und sucht reiche Männer, dann geht es plötzlich um die Schwiegermutter. Mit so viel Talent und Herzblut ist das nur eine Sache der Erfahrung. 

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
252.130 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
191.802 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
158.975 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1692 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1314 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1160 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf