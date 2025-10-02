Tennis-Spaßvogel kündigt sein Karriereende an

Viel Verletzungspech

Monfils, der mit der ukrainischen Tennisspielerin Jelina Switolina verheiratet ist, ist seit 21 Jahren im Tennis-Zirkus unterwegs und gewann bislang 13 ATP-Titel. Immer wieder wurde der Franzose von Verletzungen gestoppt, ließ zudem zu Beginn seiner Karriere hin und wieder auch die nötige Professionalität vermissen. Für Unterhaltung hat der Tennis-Spaßvogel jedoch stets gesorgt ...