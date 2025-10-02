Tennis-Spaßvogel kündigt sein Karriereende an

Ein ganz Großer verlässt schon bald die Tennis-Bühne: Gael Monfils, der die Fans auf der gesamten Welt wie kaum ein anderer unterhielt, kündigte an, seine Karriere Ende 2026 zu beenden.
„Der letzte Tanz“, schrieb Monfils via Instagram. „Obwohl dieser Sport für mich die Welt bedeutet, bin ich mit meiner Entscheidung vollkommen im Reinen!“
Am 17. Oktober ist Monfils übrigens beim Red Bull BassLine in der Wiener Stadthalle mit dabei.
Viel Verletzungspech
Monfils, der mit der ukrainischen Tennisspielerin Jelina Switolina verheiratet ist, ist seit 21 Jahren im Tennis-Zirkus unterwegs und gewann bislang 13 ATP-Titel. Immer wieder wurde der Franzose von Verletzungen gestoppt, ließ zudem zu Beginn seiner Karriere hin und wieder auch die nötige Professionalität vermissen. Für Unterhaltung hat der Tennis-Spaßvogel jedoch stets gesorgt ...
