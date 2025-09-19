Trumps Friedensplan: Lawrow und Rubio treffen sich

Der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein US-amerikanischer Amtskollege Marco Rubio werden sich in der kommenden Woche am Rande der UNO-Generaldebatte zu einem Gespräch treffen. Das Treffen birgt insofern Brisanz, da die Friedensbemühungen der USA für die Ukraine zuletzt mehr als holprig verlaufen waren.
Die beiden Außenminister hätten „eine ganze Reihe“ an bilateralen und multilateralen Themen zu besprechen, wurde der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja von der Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Freitag zitiert.
Trump zunehmend von Putin enttäuscht
US-Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf erklärt, er werde den Konflikt in der Ukraine nach seiner Rückkehr ins Amt rasch beenden. Zuletzt äußerte sich Trump wiederholt enttäuscht über das Verhalten des russischen Präsidenten Wladimir Putin.
Nächster Anlauf für Friedensbemühungen?
Bemühungen um eine Beendigung der von Russland vor mehr als drei Jahren begonnenen Offensive in der Ukraine liefen bisher ins Leere. Vertreter Russlands und der Ukraine waren in den vergangenen Monaten dreimal unter Vermittlung der Türkei und der USA in Istanbul zusammengetroffen.
Dabei vereinbarten sie Gefangenenaustausche. Fortschritte in Richtung einer Waffenruhe gab es dagegen nicht.
Seit Beginn der russischen Offensive im Februar 2022 wurden zehntausende Menschen getötet. Millionen von Ukrainer mussten ihr Zuhause im Osten und Süden des Landes verlassen.
