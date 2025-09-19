Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Termin in New York

Trumps Friedensplan: Lawrow und Rubio treffen sich

Außenpolitik
19.09.2025 15:45
Bei den zu besprechenden Themen gibt sich Russland sehr vage – es wird aber wohl vorrangig um ...
Bei den zu besprechenden Themen gibt sich Russland sehr vage – es wird aber wohl vorrangig um die Friedensbemühungen der USA gehen.(Bild: AFP/JIM WATSON, PAVEL BEDNYAKOV)

Der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein US-amerikanischer Amtskollege Marco Rubio werden sich in der kommenden Woche am Rande der UNO-Generaldebatte zu einem Gespräch treffen. Das Treffen birgt insofern Brisanz, da die Friedensbemühungen der USA für die Ukraine zuletzt mehr als holprig verlaufen waren.

0 Kommentare

Die beiden Außenminister hätten „eine ganze Reihe“ an bilateralen und multilateralen Themen zu besprechen, wurde der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja von der Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Freitag zitiert.

Trump zunehmend von Putin enttäuscht
US-Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf erklärt, er werde den Konflikt in der Ukraine nach seiner Rückkehr ins Amt rasch beenden. Zuletzt äußerte sich Trump wiederholt enttäuscht über das Verhalten des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Nächster Anlauf für Friedensbemühungen?
Bemühungen um eine Beendigung der von Russland vor mehr als drei Jahren begonnenen Offensive in der Ukraine liefen bisher ins Leere. Vertreter Russlands und der Ukraine waren in den vergangenen Monaten dreimal unter Vermittlung der Türkei und der USA in Istanbul zusammengetroffen.

Lesen Sie auch:
Während der russische Präsident mit Stärke protzt, gibt sich Donald Trump sichtlich enttäuscht.
Kein Frieden in Sicht
Trump enttäuscht: „Putin hat mich hängenlassen“
18.09.2025
Frieden mit Ukraine?
Europa zweifelt an Trumps Zuverlässigkeit
21.08.2025

Dabei vereinbarten sie Gefangenenaustausche. Fortschritte in Richtung einer Waffenruhe gab es dagegen nicht.

Seit Beginn der russischen Offensive im Februar 2022 wurden zehntausende Menschen getötet. Millionen von Ukrainer mussten ihr Zuhause im Osten und Süden des Landes verlassen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
243.563 mal gelesen
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
145.902 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Freizeit
6500 Euro Schulden nach Hubschrauber-Bergung
128.012 mal gelesen
Ohne entsprechende Versicherung kann es teuer werden, wenn der Hubschrauber zu einem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1246 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1032 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Innenpolitik
Das „Staatsgeheimnis“ des Andreas Babler
1023 mal kommentiert
Foto von Bablers New-York-Reise. Der Vizekanzler lässt vor allem die Steuerzahler angelehnt, die ...
Mehr Außenpolitik
Sogar Russen warnen
Trump kopiert Putin: Mit Zensur fängt es an …
Termin in New York
Trumps Friedensplan: Lawrow und Rubio treffen sich
Weniger Bezieher
Leistungen für Familien nahmen 2024 um 6% zu
„Werden alles geben“
NEOS werben mit „Bildungstour“ für Reformen
Minister bei EU-Gipfel
Marterbauer rückt gegen „Österreich-Aufschlag“ aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf