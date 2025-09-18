Vorteilswelt
Kein Frieden in Sicht

Trump enttäuscht: „Putin hat mich hängenlassen“

Außenpolitik
18.09.2025 17:25
Während der russische Präsident mit Stärke protzt, gibt sich Donald Trump sichtlich enttäuscht.
Während der russische Präsident mit Stärke protzt, gibt sich Donald Trump sichtlich enttäuscht.(Bild: AP/Evan Vucci)

Er wollte der große Friedensbringer sein – doch nun steht Donald Trump vor einem Scherbenhaufen. Binnen 24 Stunden wollte der US-Präsident den Ukraine-Krieg beenden, versprach er im Wahlkampf. Doch statt Triumph gibt es nun Frust: „Putin hat mich wirklich hängenlassen“, klagt Trump – und stellt die Frage, ob seine engsten Hoffnungen auf den Kreml-Chef endgültig geplatzt sind.

Bei einer Pressekonferenz mit dem britischen Premier Keir Starmer in London schlug Trump am Donnerstag ungewöhnlich selbstkritische Töne an: „Ich dachte, das wäre der am einfachsten lösbare Konflikt wegen meiner Beziehung zu Präsident Putin. Aber er hat mich hängenlassen. Er hat mich wirklich hängenlassen.“

Außer Spesen nichts gewesen?
Trump hatte Putin am 15. August in Alaska empfangen und kurz darauf ein Treffen zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Aussicht gestellt. Dazu ist es bisher nicht gekommen. Stattdessen erklärte der Kreml vergangene Woche, die Friedensgespräche würden „pausieren“.

Trump, der seine Nähe zu Putin stets betonte, wirkt zunehmend ernüchtert. Bereits vergangene Woche hatte er in einem TV-Interview gewarnt, seine Geduld mit Moskau gehe „schnell zur Neige“. Nun brachte er erneut schärfere Sanktionen ins Spiel – und forderte die NATO-Verbündeten auf, den Import von russischem Öl zu stoppen.

Putin prahlt mit Truppenstärke an der Front
Während Trump öffentlich enttäuscht ist, meldet Putin militärische Stärke. Mehr als 700.000 russische Soldaten seien aktuell in der Ukraine im Einsatz, erklärte der Kreml-Chef am Donnerstag bei einer Sitzung mit Abgeordneten. Russland spricht von Geländegewinnen, unabhängige Medien hingegen von hohen Verlusten aufseiten Moskaus.

Herber Rückschlag für Trump
Der Krieg dauert inzwischen seit über dreieinhalb Jahren an. Trotz intensiver diplomatischer Bemühungen, angeführt von den USA, gibt es keine Anzeichen für ein baldiges Ende. Für Trump ist die ausbleibende Einigung ein herber Rückschlag – gerade weil er seine Präsidentschaft eng mit dem Versprechen verknüpft hat, den Konflikt rasch zu lösen.

