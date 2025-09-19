Coach geht! „Ein Dorfklub, der gescheitert ist!“

Spielerisch überraschte Spittal in der Kärntner Liga bisher mit ansehnlichem Fußball! Ergebnistechnisch wollte es bisher noch nicht klappen. Denn in den ersten acht Runden hatte es keinen Sieg gegeben. Am Freitag-Abend bog man aber auswärts die Austria Amateure mit 2:1, feierte damit den ersten „Dreier“ in der laufenden Saison. Hinter den Kulissen brodelt es bei den Oberkärntnern weiterhin gewaltig. . .