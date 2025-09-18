Trump beschert London regelrechten Milliardenregen

Zum Abschluss des Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump haben die USA und Großbritannien ihre enge Partnerschaft hervorgehoben. Trump und der britische Premierminister Keir Starmer präsentierten am Donnerstag milliardenschwere Investitionsabkommen und würdigten die „besondere Beziehung“ zwischen beiden Ländern. Politische Differenzen etwa im Gaza-Konflikt oder in der Russland-Frage rückten die beiden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in den Hintergrund.