London fürchtet heikle Fragen bei Gipfel mit Trump

Nach einem bilateralen Gespräch stand ein gemeinsames Mittagessen und im Anschluss eine gemeinsame Pressekonferenz auf dem Programm. Mit Spannung wird die Pressekonferenz erwartet, vor allem deshalb, weil es Fragen zu Trumps heiklem innenpolitischem Thema, der Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, geben könnte. Am Abend wollte Trump zurück in die USA reisen.