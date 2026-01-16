Mikutina bei EM in Sheffield auf Platz 13
Eiskunstlauf
Olga Mikutina hat am Freitag bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Sheffield die Frauen-Kür auf Platz zwölf abgeschlossen und gesamt Rang 13 belegt.
Die 22-jährige Österreicherin brachte es auf 166,55 Punkte, Gold ging an die Estin Niina Petrokina (216,14).
Im Eistanz landeten Anita Straub/Andreas Straub im Rhythmustanz an der 24. Stelle und schafften es damit nicht die Kür der besten 20, die am Samstag ausgetragen wird.
