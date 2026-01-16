Vorteilswelt
Eiskunstlauf

Mikutina bei EM in Sheffield auf Platz 13

Wintersport
16.01.2026 23:23
Olga Mikutina
Olga Mikutina(Bild: EPA/NEIL HALL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Olga Mikutina hat am Freitag bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Sheffield die Frauen-Kür auf Platz zwölf abgeschlossen und gesamt Rang 13 belegt. 

Die 22-jährige Österreicherin brachte es auf 166,55 Punkte, Gold ging an die Estin Niina Petrokina (216,14).

Im Eistanz landeten Anita Straub/Andreas Straub im Rhythmustanz an der 24. Stelle und schafften es damit nicht die Kür der besten 20, die am Samstag ausgetragen wird.

