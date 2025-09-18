Kommt Ambulanzgebühr? Mehrheit würde sie bezahlen

Erster Anlauf hielt nicht lange

Historisch gesehen gab es in Österreich bereits zwischen 2001 und 2003 eine Ambulanzgebühr von bis zu 250 Schilling (rund 18,17 Euro). Nach zwei Urteilen des Verfassungsgerichtshofs wurde diese wieder abgeschafft. Damals entfiel die Gebühr in fast 93 Prozent der Fälle, was die Verwaltungskosten weit über die Einnahmen steigen ließ.