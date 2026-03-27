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Carney Chukwuemeka: „Oida, i spü für Österreich“

Fußball International
27.03.2026 07:56
Filip traf vor kurzem Carney in Dortmund.
Filip traf vor kurzem Carney in Dortmund.(Bild: BossVienna, Borussia Dortmund)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Kaum für Österreichs Nationalteam nominiert, bakam Carney Chukwuemeka bereits Sprachunterricht von den ehemaligen Regional-Spielern Dennis Salioski und Filip Milenov ...

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Plötzlich poppte auf Instagram eine Nachricht von Borussia Dortmund auf: „Habt ihr vielleicht Interesse an einem Dreh mit Carney Chukwuemeka?“ Die Wiener Ex-Regionalliga-Kicker Dennis Salioski und Filip Milenov, die in den sozialen Medien als wearebossvienna mit ihren Videos Hunderttausende Follower unterhalten, trauten ihren Augen nicht: „Wir dachten erst, dass das Fake sein muss.“

Die Wiener Influencer Dennis und Filip mit David Alaba ...
Die Wiener Influencer Dennis und Filip mit David Alaba ...(Bild: BossVienna)
... und Michi Gregoritsch
... und Michi Gregoritsch(Bild: BossVienna)

Die Nachricht stammte aber vom Grazer Tobias Almer, der beim BVB Digital Media Creator ist. Dennis und Filip erzählen: „Er hat davor beim SC Freiburg gearbeitet, sich dort blendend mit Michael Gregoritsch verstanden. Mit Gregerl hatten wir 2024 vor der EURO in einer Trafik Wien einen lustigen Dreh für die Fußball-Pickerl von Topps. Das hat Tobias gesehen und sich gedacht, dass das auch für Carney gut passen würde.“

So kochten sie in Dortmund Schnitzel, ehe ein Sprachkurs folgte. „Bist deppat, oida“, ging schnell sehr gut. Das Video, in dem Carney „Oida, i spü für Österreich“ sagt, hielt gestern bei 1,7 Millionen Views.

„Ihr habt’s an Poscher“
Ein schönes Lob erhielten Salioski und Milenov 2022 von David Alaba, als sie mit ihm auf Einladung von adidas bei der Eröffnung seines Fußballkäfigs im Wiener Arenbergpark kickten. Er verabschiedete sich von ihnen mit den Worten „Weiter so, ihr habt’s an Poscher.“

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