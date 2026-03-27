Carney Chukwuemeka: „Oida, i spü für Österreich“

Die Nachricht stammte aber vom Grazer Tobias Almer, der beim BVB Digital Media Creator ist. Dennis und Filip erzählen: „Er hat davor beim SC Freiburg gearbeitet, sich dort blendend mit Michael Gregoritsch verstanden. Mit Gregerl hatten wir 2024 vor der EURO in einer Trafik Wien einen lustigen Dreh für die Fußball-Pickerl von Topps. Das hat Tobias gesehen und sich gedacht, dass das auch für Carney gut passen würde.“