Orlando darf nach sechs Niederlagen wieder jubeln

Die Orlando Magic haben ihre Niederlagen-Serie in der NBA beendet und das Heimspiel gegen die Sacramento Kings gewonnen. Durch das 121:117 ist das Team in der Eastern Conference wieder gleichauf mit den achtplatzierten Miami Heat und den Charlotte Hornets. Alle drei Teams kommen auf 39 Siege und 34 Niederlagen. Davor stehen die Atlanta Hawks (41/32), die Toronto Raptors mit Jakob Pöltl (40/32) und die Philadelphia 76ers (40/33).