Gerüchteküche brodelt

Sie soll Bayerns Lennart Karl den Kopf verdrehen

Fußball
27.03.2026 08:46
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Was läuft da zwischen Bayern-Shootingstar Lennart Karl und Model Zoe Käppele? Die Gerüchteküche brodelt ...

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