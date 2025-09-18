EU-Kommissar: „Will nicht, dass Menschen leiden!“

Länger als geplant dauerte am Donnerstag die Unterredung von EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas mit Verkehrsminister Peter Hanke und Tirols LH Anton Mattle. „Ich will eine Lösung finden, weil ich nicht akzeptieren kann, dass es Staatsbürger entlang der Transitachsen gibt, die unter den Bedingungen leiden“, betonte der Kommissar im Anschluss in seinem Presse-Statement.