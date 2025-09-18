Kopftuch propagiert: Eintrag in Hassregister droht

„Das ist auch ein Teil dessen, was der politische Islam verfolgt“, begründete Plakolm ihre umstrittene These. Die Regierung verschärft damit weiter den Kurs: Bereits vor einer Woche brachte die Koalition das Kopftuchverbot für unmündige Mädchen an Schulen auf den Weg. Der kontroverse Gesetzesentwurf befindet sich derzeit in Begutachtung.