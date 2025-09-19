„Meisten denken beim Kirchenaustritt nur ans Geld“

Mit einem Kirchenaustritt fallen nicht nur die Beitragskosten weg, sondern auch der eine oder andere Vorteil, der nur Mitgliedern vorbehalten ist. Wie aus der Kirchenstatistik der Österreichischen Bischofskonferenz hervorgeht, haben im Vorjahr 71.531 Menschen die Gemeinschaft verlassen – rund 12.700 waren es in Oberösterreich.