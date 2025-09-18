Völkermord? Gaza für Minister „Immo-Goldgrube“

Kriegskosten sollen gedeckt werden

Mit der Entwicklung des Gebiets sollen die hohen Kosten gedeckt werden, die der Krieg für Israel verursacht hat. Smotrich erklärte, er wolle „nun auch etwas“ davon haben. Dazu hätte er bereits Verhandlungen mit den Amerikanern aufgenommen. Es müsse jetzt entschieden werden, wie man sich die Einnahmen aufteile und wie man „Prozente aus der Vermarktung des Bodens in Gaza“ mache. Der Finanzminister betonte mehrmals, dass er es ernst meine.