Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Meine es ernst“

Völkermord? Gaza für Minister „Immo-Goldgrube“

Außenpolitik
18.09.2025 09:37
Für die Menschen im Gazastreifen wird die Enklave zur Todesfalle.
Für die Menschen im Gazastreifen wird die Enklave zur Todesfalle.(Bild: AFP/AFP )

Was die Vereinten Nationen als Völkermord bezeichnen, hat Israels Finanzminister zynisch zur ersten Phase einer „Immobilien-Goldgrube“ erklärt. Nach dem Krieg sollen die Kosten durch die Vermarktung von Grundstücken gedeckt werden – und Donald Trumps Traum von einer pompösen „Riviera des Nahen Ostens“ wahr werden.

0 Kommentare

Der extremistische Bezalel Smotrich hat bei einer Immobilienkonferenz in Tel Aviv über die Zukunft des Gazastreifens gesprochen. Auf die Frage nach der Zeit nach dem Krieg bezeichnete er das Gebiet als eine potenzielle „Immobilien-Goldgrube“, aus der Israel Profit schlagen müsse.

Obwohl seiner Regierung von den Vereinten Nationen Völkermord vorgeworfen wird, würden laut Smotrich Fachleute aktuell einen Geschäftsplan ausarbeiten.

Kriegskosten sollen gedeckt werden
Mit der Entwicklung des Gebiets sollen die hohen Kosten gedeckt werden, die der Krieg für Israel verursacht hat. Smotrich erklärte, er wolle „nun auch etwas“ davon haben. Dazu hätte er bereits Verhandlungen mit den Amerikanern aufgenommen. Es müsse jetzt entschieden werden, wie man sich die Einnahmen aufteile und wie man „Prozente aus der Vermarktung des Bodens in Gaza“ mache. Der Finanzminister betonte mehrmals, dass er es ernst meine.

Smotrichs Äußerungen zur beispiellosen Zerstörung im Gazastreifen dürfen als düster und zynisch gewertet werden. Der Nationalist erklärte, dass Israel die bei Neubauprojekten übliche „Phase der Zerstörung“ bereits hinter sich habe. „Jetzt müssen wir bauen, das ist sehr viel billiger“, sagte der Minister. Diese Antwort gab er auf die Frage eines Interviewers, wo die erste israelische Siedlung im Gazastreifen entstehen solle.

Auch Trump träumt von „Riviera“
Der Finanzminister ist als entschiedener Gegner einer Zweistaatenlösung bekannt. Er hat sich in der Vergangenheit bereits mehrfach für eine Wiederbesiedlung des Gazastreifens ausgesprochen, aus dem sich Israel vor zwei Jahrzehnten zurückgezogen hatte. Auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte vor einer Woche im Zusammenhang mit den Plänen von Trump von „wunderbaren Strandgrundstücken“ in Gaza gesprochen.

Lesen Sie auch:
EU-Chefin Ursula von der Leyen
Wegen Gaza-Offensive
EU-Chefin setzt auf teure Sanktionen gegen Israel
17.09.2025
UNO-Menschenrechtsrat:
Israel begeht im Gazastreifen Völkermord
16.09.2025
„Ist erst der Anfang“
Israel startete Bodenoffensive auf Gaza-Stadt
16.09.2025

Die Zukunft des Gazastreifens ist international umstritten. US-Präsident Trump hatte die Idee geäußert, die Kontrolle über das Gebiet zu übernehmen. Sein Plan sieht vor, die palästinensische Bevölkerung umzusiedeln, um Gaza in eine „Riviera des Nahen Ostens“ zu verwandeln. Dieser Vorschlag stieß auf heftige Kritik bei verschiedenen internationalen Akteuren.

Vertreter der Palästinenser fordern hingegen einen Wiederaufbau des Gazastreifens unter eigener Verwaltung. Das offizielle Ziel Israels ist es, die Hamas im Gazastreifen zu zerschlagen. Danach soll eine alternative zivile Verwaltung eingerichtet werden, von der laut israelischen Angaben keine Bedrohung für den Staat Israel ausgeht.

Der Gazastreifen wurde komplett zerbombt.
Der Gazastreifen wurde komplett zerbombt.(Bild: AFP/OMAR AL-QATTAA)

EU will Israel sanktionieren
Das brutale Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung riefen zuletzt auch die EU-Kommission auf den Plan. Ursula von der Leyen hat Sanktionen gegen „extremistische Minister und Siedler“ vorgeschlagen. Ziel des Vorstoßes ist es, Israel zu einem Kurswechsel bei seinem Vorgehen im Gazastreifen zu bewegen. Aus Sicht der Kommission verstößt das Land mit seiner Militäroffensive und der daraus resultierenden humanitären Katastrophe gegen die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht.

Die EU-Chefin erklärte: „Die entsetzlichen Dinge, die sich täglich im Gazastreifen abspielen, müssen aufhören.“ Es brauche eine sofortige Waffenruhe, ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe und die Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
238.045 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
134.009 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
125.216 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1840 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1579 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Außenpolitik
Merz über Putin: „Er spioniert, er mordet“
971 mal kommentiert
Der vom russischen Inlandsgeheimdienst ausgebildete Putin hat es faustdick hinter den Ohren.
Mehr Außenpolitik
„Meine es ernst“
Völkermord? Gaza für Minister „Immo-Goldgrube“
„Starkes Stück“
Wahlwerbung: Tadel für FPÖ, vor allem aber für ÖVP
Warnung aus Peking
China droht und erwartet „Gesetz des Dschungels“
Krone Plus Logo
Edtstadlers Sparkurs:
Aus für Domquartier traf Mitarbeiter wie ein Blitz
Kritik an Trump
Obama nach Kirk-Attentat: USA an „Scheidepunkt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf