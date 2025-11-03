Marterbauer fährt Hattmannsdorfer in die Parade

„Ich werde laufend, mit Vorschlägen konfrontiert, bei denen mehr Geld ausgegeben werden soll oder Steuern gesenkt werden sollen. Und ich möchte die Kolleginnen und Kollegen in der Regierung darauf hinweisen, dass wir der Budgetsanierung verpflichtet sind. Allein der Vorschlag, die zusätzliche Begünstigung der Überstunden nicht auslaufen zu lassen, würde im nächsten Jahr 150 Millionen Euro kosten. Ich kann nur sagen: Wir haben das Geld nicht!“, weist Marterbauer die Forderung Hattmanndorfers klar zurück.