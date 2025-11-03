Kasper jubelt! Detroit schlägt auch San Jose

Die Detroit Red Wings mit dem Klagenfurter Stürmer Marco Kasper mischen weiter an der Spitze der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit. Die Red Wings gewannen am Sonntag bei den San Jose Sharks mit 3:2 nach Penaltyschießen. Nach dem vierten Sieg in den jüngsten fünf Spielen liegt Detroit punktgleich hinter den Montreal Canadiens (je 18) auf Platz zwei der Atlantic Division. Nur Colorado Avalanche hat nach 13 Spielen mehr Zähler (19) auf dem Konto.