Schock für Teenager: BMW kracht gegen Felsbrocken!

Zu dem Zwischenfall kam es kurz nach 20 Uhr. Der 17-jährige Einheimische, der in Begleitung zweier weiterer Teenager (17 und 18 Jahre) war, fuhr mit seinem BMW auf der Loferer Straße im Ortsgebiet von Kirchbichl, als es plötzlich heftig krachte. Das Auto war gegen einen etwa 50 mal 50 mal 80 Zentimeter großen Felsbrocken geprallt!