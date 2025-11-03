Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

40 Meter mitgeschleift

Schock für Teenager: BMW kracht gegen Felsbrocken!

Tirol
03.11.2025 08:36
40 Meter wurde der Felsbrocken mitgeschleift. Am Auto entstand massiver Schaden.
40 Meter wurde der Felsbrocken mitgeschleift. Am Auto entstand massiver Schaden.(Bild: ZOOM Tirol)

Schockmoment für drei junge Autoinsassen am Sonntagabend in Kirchbichl im Tiroler Bezirk Kufstein: Der BMW, der von einem 17-jährigen Einheimischen gelenkt worden war, krachte mit voller Wucht gegen einen Felsbrocken, der auf die Straße gedonnert war. Der Lenker erlitt Verletzungen – dessen Begleiter kamen mit dem Schrecken davon.

0 Kommentare

Zu dem Zwischenfall kam es kurz nach 20 Uhr. Der 17-jährige Einheimische, der in Begleitung zweier weiterer Teenager (17 und 18 Jahre) war, fuhr mit seinem BMW auf der Loferer Straße im Ortsgebiet von Kirchbichl, als es plötzlich heftig krachte. Das Auto war gegen einen etwa 50 mal 50 mal 80 Zentimeter großen Felsbrocken geprallt!

Zitat Icon

Der Pkw kam mitsamt dem Felsbrocken, der mitgeschleift wurde, erst nach etwa 40 Metern zum Stillstand.

Die Ermittler

Gesteinsbrocken auf Straße gedonnert
Dieser war offenbar zuvor vom sogenannten „Grattenbergl“ abgebrochen und direkt auf die Fahrbahn gedonnert, wie die Polizei berichtet. „Der Pkw kam mitsamt dem Felsbrocken, der mitgeschleift wurde, erst nach etwa 40 Metern zum Stillstand“, so die Ermittler weiter. 

Lenker mit Rettung ins Spital
Der 17-jährige Lenker habe Verletzungen an der Hand und am Kopf erlitten. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Die weiteren Fahrzeuginsassen seien unverletzt geblieben. Die durch den Steinschlag gefährdete Fahrspur bleibt bis zur weiteren Abklärung des Geröllabbruchs gesperrt.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
168.806 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
139.911 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
119.135 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf