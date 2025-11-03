Wechsel zum FC Bayern? „Teamkollegen machen Witze“

Wie Sky zuletzt berichtete, will sich der FC Bayern München im kommenden Sommer auf der Rechtsverteidiger-Position verstärken. Im Fokus steht Feyenoord-Jungspund Givairo Read. Der 19-Jährige ist bei den Niederländern derzeit Stammspieler und ein Versprechen für die Zukunft. Auch Manchester City und Arsenal zeigt laut „De Telegraaf“ großes Interesse.