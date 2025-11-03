Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wäre Laimer-Konkurrent

Wechsel zum FC Bayern? „Teamkollegen machen Witze“

Fußball International
03.11.2025 09:55
Givairo Read (Mitte) zeigt bei Feyenoord groß auf.
Givairo Read (Mitte) zeigt bei Feyenoord groß auf.(Bild: EPA/BAS CZERWINSKI)

Bekommt Konrad Laimer schon bald einen neuen Konkurrenten beim FC Bayern München? Der deutsche Rekordmeister ist laut Medienberichten an Givairo Read dran. „Meine Teamkollegen machen Witze über Bayern München, sprechen plötzlich Deutsch mit mir und so weiter, was lustig ist“, schmunzelt der 19-jährige Feyenoord-Kicker.

0 Kommentare

Wie Sky zuletzt berichtete, will sich der FC Bayern München im kommenden Sommer auf der Rechtsverteidiger-Position verstärken. Im Fokus steht Feyenoord-Jungspund Givairo Read. Der 19-Jährige ist bei den Niederländern derzeit Stammspieler und ein Versprechen für die Zukunft. Auch Manchester City und Arsenal zeigt laut „De Telegraaf“ großes Interesse.

„Es lenkt mich nicht ab. Ich bin bei Feyenoord, fühle mich bei Feyenoord sehr wohl und konzentriere mich ausschließlich auf meine Weiterentwicklung hier“, betont Read nach dem 3:1 von Feyenoord gegen den FC Volendam am Samstag.

Lesen Sie auch:
Duelle im Überblick
DFB-Pokal: Kracher für BVB, Bayern nach Berlin
03.11.2025
Was dahinter steckt
Emotionale Szene! Bayerns traurigste Tor-Premiere
02.11.2025
Kane nur von der Bank
Bayern schießt Leverkusen trotz Rotation aus Arena
01.11.2025

Laimer in Topform
Fest steht: Dringender Handlungsbedarf herrscht bei den Bayern auf der rechten Außenverteidigerposition aktuell keine. Denn am Wochenende zeigte Konrad Laimer beim 3:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen einmal mehr mit einem Assist groß auf.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Konrad Laimer
FC Bayern MünchenSky
Sommer
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
169.607 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
140.986 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
119.881 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Fußball International
Wäre Laimer-Konkurrent
Wechsel zum FC Bayern? „Teamkollegen machen Witze“
Sehenswerter Treffer
Premiere und „neue Situation“ für ÖFB-Legionär
Duelle im Überblick
DFB-Pokal: Kracher für BVB, Bayern nach Berlin
Pep Guardiola staunt:
„Er ist auf dem Niveau von Messi und Ronaldo“
Krone Plus Logo
Aufregung um Star
Nach Trennung will Yamal neues Angebot annehmen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf