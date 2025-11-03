Wechsel zum FC Bayern? „Teamkollegen machen Witze“

Bekommt Konrad Laimer schon bald einen neuen Konkurrenten beim FC Bayern München? Der deutsche Rekordmeister ist laut Medienberichten an Givairo Read dran. „Meine Teamkollegen machen Witze über Bayern München, sprechen plötzlich Deutsch mit mir und so weiter, was lustig ist“, schmunzelt der 19-jährige Feyenoord-Kicker.
Wie Sky zuletzt berichtete, will sich der FC Bayern München im kommenden Sommer auf der Rechtsverteidiger-Position verstärken. Im Fokus steht Feyenoord-Jungspund Givairo Read. Der 19-Jährige ist bei den Niederländern derzeit Stammspieler und ein Versprechen für die Zukunft. Auch Manchester City und Arsenal zeigt laut „De Telegraaf“ großes Interesse.
„Es lenkt mich nicht ab. Ich bin bei Feyenoord, fühle mich bei Feyenoord sehr wohl und konzentriere mich ausschließlich auf meine Weiterentwicklung hier“, betont Read nach dem 3:1 von Feyenoord gegen den FC Volendam am Samstag.
Laimer in Topform
Fest steht: Dringender Handlungsbedarf herrscht bei den Bayern auf der rechten Außenverteidigerposition aktuell keine. Denn am Wochenende zeigte Konrad Laimer beim 3:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen einmal mehr mit einem Assist groß auf.
