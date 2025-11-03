Vorteilswelt
Sehenswerter Treffer

Premiere und „neue Situation“ für ÖFB-Legionär

Deutsche Bundesliga
03.11.2025 08:51
Florian Kainz traf sehenswert.
Florian Kainz traf sehenswert.(Bild: GEPA)

Pure Erleichterung bei Florian Kainz! Bei Kölns 4:1-Kantersieg gegen den Hamburger SV erzielte der ÖFB-Legionär am Sonntag einen sehenswerten Freistoßtreffer. Es war eine Premiere für den 31-jährigen Routinier, der beim FC mit einer neuen Situation klarkommen muss.

0 Kommentare

„Das war das erste Freistoßtor meiner Karriere“, jubelt Kainz nach dem Schlusspfiff. Zum ersten Mal in dieser Saison stand der Routinier in der Startelf und belohnte sich gleich mit einem Treffer. „Das tut mir natürlich gut!“

In Köln brachte Ragnar Ache die Rheinländer in Führung (25.). Nach dem Kainz-Treffer gelang Jean-Luc Dompé das Anschlusstor. Nach jeweils Gelb-Rot für die Hamburger Immanuel Pherai (79.) und Fabio Vieira (83.) sorgten Said El Mala (94.) und Jakub Kaminski (99.) für den Endstand. Durch den Sieg kletterten die Kölner auf Platz sieben.

ÖFB-Kicker Florian Kainz traf per Freistoß von der Strafraumgrenze.
Nun wartet Derby
Am Samstag wartet das Derby gegen Gladbach. Ob Kainz in der Startelf von Köln-Trainer Lukas Kwasniok steht, ist fraglich. „Das ist eine neue Situation“, schildert der Ex-Kapitän.

„Wir haben guten Erfolg, ich versuche da mein Bestes zu geben – egal in welcher Rolle“, so Kainz. „Ich glaube, ich habe diese Rolle gut angenommen. Es war immer klar kommuniziert, wie die Situation ist.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
