Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Kickl-Schicksal für Geert Wilders

Kolumnen
03.11.2025 09:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

Vor zwei Jahren hatte Geert Wilders die niederländischen Wahlen mit seiner „Partei für die Freiheit“ deutlich gewonnen. In der darauf gebildeten Rechts-Regierung dominierte er zwar, verzichtete aber selbst auf ein Regierungsamt.

Und dann sprengte er die Regierung, weil seine Koalitionspartner seiner Ansicht nach seine harte Anti-Migrationspolitik nicht mitgetragen hätten. Und nun, bei den jüngsten Neuwahlen, steht er als der eigentliche Verlierer da, obwohl er Kopf an Kopf mit den Linksliberalen noch die stärkste Kraft im holländischen Parlament stellt.

EINERSEITS kann Wilders darauf verweisen, dass seine Partei und deren Kampf gegen die Migration nach wie vor mit breiter Unterstützung in der Bevölkerung rechnen kann.

ANDERERSEITS erweist sich auch in den Niederlanden das, was auch wir in Österreich erlebten: Dass nämlich rechte – wenn man so will „rechtspopulistische“ – Parteien trotz großer Wahlerfolge nicht in die Regierung kommen. Das Zusammenwirken der meisten anderen politischen Kräfte und der etablierten linksliberalen Medien vermag das nun in Holland zu verhindern.

Und so wie in Österreich Herbert Kickl an der Schwelle des Kanzleramts scheiterte, scheint Geert Wilders die Funktion des Regierungschefs in Den Haag verweigert zu bleiben.

Denn absolute Mehrheiten bleiben wohl auch für Europas Rechte unerreichbar.

Porträt von Andreas Mölzer
Andreas Mölzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
168.806 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
139.911 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
119.135 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Kickl-Schicksal für Geert Wilders
„Krone“-Kommentar
Kern und Kurz: Rückkehr an die Macht?
„Krone“-Kommentar
Einen Arzttermin per Glücksrad?
„Krone“-Kommentar
„Das größte Leid“, das es einfach nicht geben darf
„Krone“-Kommentar
Der „Buddha vom Ballhausplatz“ und seine Bürde
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf