Kickl-Schicksal für Geert Wilders

ANDERERSEITS erweist sich auch in den Niederlanden das, was auch wir in Österreich erlebten: Dass nämlich rechte – wenn man so will „rechtspopulistische“ – Parteien trotz großer Wahlerfolge nicht in die Regierung kommen. Das Zusammenwirken der meisten anderen politischen Kräfte und der etablierten linksliberalen Medien vermag das nun in Holland zu verhindern.