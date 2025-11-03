Kickl-Schicksal für Geert Wilders

Vor zwei Jahren hatte Geert Wilders die niederländischen Wahlen mit seiner „Partei für die Freiheit“ deutlich gewonnen. In der darauf gebildeten Rechts-Regierung dominierte er zwar, verzichtete aber selbst auf ein Regierungsamt.
Und dann sprengte er die Regierung, weil seine Koalitionspartner seiner Ansicht nach seine harte Anti-Migrationspolitik nicht mitgetragen hätten. Und nun, bei den jüngsten Neuwahlen, steht er als der eigentliche Verlierer da, obwohl er Kopf an Kopf mit den Linksliberalen noch die stärkste Kraft im holländischen Parlament stellt.
EINERSEITS kann Wilders darauf verweisen, dass seine Partei und deren Kampf gegen die Migration nach wie vor mit breiter Unterstützung in der Bevölkerung rechnen kann.
ANDERERSEITS erweist sich auch in den Niederlanden das, was auch wir in Österreich erlebten: Dass nämlich rechte – wenn man so will „rechtspopulistische“ – Parteien trotz großer Wahlerfolge nicht in die Regierung kommen. Das Zusammenwirken der meisten anderen politischen Kräfte und der etablierten linksliberalen Medien vermag das nun in Holland zu verhindern.
Und so wie in Österreich Herbert Kickl an der Schwelle des Kanzleramts scheiterte, scheint Geert Wilders die Funktion des Regierungschefs in Den Haag verweigert zu bleiben.
Denn absolute Mehrheiten bleiben wohl auch für Europas Rechte unerreichbar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.