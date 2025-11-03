Polizei ermittelt gegen Israels Ex-Militäranwältin

Die Aufnahmen einer Überwachungskamera sollen die schwere Misshandlung eines Hamas-Terroristen durch israelische Streitkräfte zeigen. Eindeutig sichtbar ist das aber nicht, weil die Israelis mit Schutzschilden eine Art Mauer bilden. Der Mann musste nach dem Vorfall im Krankenhaus behandelt werden. Fünf Reservisten wurden deshalb angeklagt. Vorwürfe, der Terrorist sei auch sexuell missbraucht worden, wiesen die Anwältinnen und Anwälte zurück. Der Prozess sei überhaupt „verschmutzt“ gewesen.