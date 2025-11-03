„Hat so laut geschrien – hab‘s gar nicht gehört“

„Nimmt diese Verantwortung wahr“

Darauf angesprochen, meinte Stöger selbst später zwinkernd: „Dann ist es auch gut. Ich glaube, er weiß, dass es mir sehr am Herzen liegt, dass er in die Spur kommt. Im Grunde war die Message die, dass ich mir genau so etwas vorstelle von einem Kapitän. Dass er in einer schwierigen Phase Verantwortung übernimmt, dass er einen Freistoß schießt mit zwei Schritten Anlauf und ihn im Kreuzeck platziert. Normalerweise schießt du ihn irgendwo auf die Tribüne und alle Leute sind wieder unzufrieden, aber er nimmt diese Verantwortung wahr. Auf diesem Weg sind wir unterwegs, da führen wir ihn wieder hin.“