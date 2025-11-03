Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Seidl über Stöger:

„Hat so laut geschrien – hab‘s gar nicht gehört“

Bundesliga
03.11.2025 09:07
Rapid-Kapitän Matthias Seidl
Rapid-Kapitän Matthias Seidl(Bild: GEPA)

„Der hat so laut geschrien – ich hab‘s gar nicht gehört“, blieb von Peter Stögers lobenden Worten bei Matthias Seidl wenig hängen, wie der Torschütze gegen Sturm Graz nach Schlusspfiff verriet ...

0 Kommentare

In der 66. Minute hatte Seidl mit einem Traum-Freistoß zum Ausgleich getroffen und das Momentum auf die Seite der Hausherren gezogen. Neun Minuten später lenkte Sturms Dimitri Lavalee den Ball unglücklich ins eigene Tor, erneut bezwangen die Hütteldorfer den Meister nach 0:1-Rückstand mit 2:1. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge scheint Rapids Krise vorüber.

Lesen Sie auch:
Matthias Seidl erzielte ein Traumtor.
2:1-Sieg gegen Sturm
Rapid-Traumtor: „Dachte, ich fetz ihn einfach hin“
03.11.2025
Traum- und Eigentor
Rapid dreht Hit gegen Sturm und erobert Platz zwei
02.11.2025

Entsprechend groß war die Erleichterung bei Trainer Peter Stöger, der im traditionellen Kreis nach dem Spiel offenbar ein paar Worte an seinen Kapitän richtete – die jedoch kaum bei Seidl ankamen. Im Sky-Interview erklärte der 24-Jährige, seinen Coach gar nicht verstanden zu haben. 

Peter Stöger
Peter Stöger(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

„Nimmt diese Verantwortung wahr“
Darauf angesprochen, meinte Stöger selbst später zwinkernd: „Dann ist es auch gut. Ich glaube, er weiß, dass es mir sehr am Herzen liegt, dass er in die Spur kommt. Im Grunde war die Message die, dass ich mir genau so etwas vorstelle von einem Kapitän. Dass er in einer schwierigen Phase Verantwortung übernimmt, dass er einen Freistoß schießt mit zwei Schritten Anlauf und ihn im Kreuzeck platziert. Normalerweise schießt du ihn irgendwo auf die Tribüne und alle Leute sind wieder unzufrieden, aber er nimmt diese Verantwortung wahr. Auf diesem Weg sind wir unterwegs, da führen wir ihn wieder hin.“

In der Tabelle kletterte Grün-Weiß dank des Sieges auf Rang zwei. Ein Zähler trennt Rapid von Leader Red Bull Salzburg. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
169.253 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
140.530 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
119.516 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Bundesliga
Seidl über Stöger:
„Hat so laut geschrien – hab‘s gar nicht gehört“
2:1-Sieg gegen Sturm
Rapid-Traumtor: „Dachte, ich fetz ihn einfach hin“
Stimmen zum Liga-Hit
Stöger: „Das ist das, was die Fans sehen wollen“
Traum- und Eigentor
Rapid dreht Hit gegen Sturm und erobert Platz zwei
Krone Plus Logo
Nach erneuter Pleite
Austrias Dragovic: „Das ist nicht unser Anspruch“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf