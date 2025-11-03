Der Baustoffhändler Quester muss Insolvenz anmelden, 290 Mitarbeitern droht der Verlust ihrer Jobs. Beim Handelsgericht Wien wurde ein Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Der Grund sei die „anhaltend negative Entwicklung der Bauindustrie“, hieß es am Montag
Bereits Ende Oktober kursierten Meldungen, dass sich das traditionsreiche Unternehmen in einer finanziellen Schieflage befindet und die Oktober-Gehälter nicht mehr auszahlen konnte.
Das ehemalige Familienunternehmen, das im September in Wien-Döbling noch einen neuen Fliesen-„Flagship Store“ eröffnet hatte, wechselte seit 2005 dreimal den Eigentümer und gehört seit Juni 2025 dem deutschen „Turnaround“-Spezialisten Callista Private Equity.
Verluste in Millionenhöhe
Der Baustoffhändler schrieb in den Jahren 2023 und 2024 laut Firmenbuch einen Verlust von 7 Mio. Euro bzw. 15 Mio. Euro. Quester verlor Marktanteile, der Umsatz halbierte sich in den vergangenen 20 Jahren auf 130 Mio. Euro.
Familienunternehmen wurde 1934 gegründet
Das Unternehmen wurde 1934 gegründet und entwickelte sich nach 1945 zu einem der führenden Baustoffhändler in Österreich. Im Jahr 2005 verkaufte die Familie Quester das Unternehmen an die international tätige CRH-Gruppe mit Sitz in Dublin.
Im Jahr 2019 ging der Betrieb an die niederländische Building Materials Europe (BME)-Gruppe und im Jahr 2025 übernahm die deutsche Callista den heimischen Baustoffhändler.
