Neuer Verdächtiger im Mordfall Meredith Kercher

Auch ihr damaliger Freund Raffaele Sollecito wurde verurteilt und schließlich 2015 vom Obersten Gerichtshof freigesprochen. Angeklagt wurde zudem Rudy Guede, dessen DNA mit Spuren am Tatort und an Kerchers Leichnam übereinstimmten. Er bekam ein separates Verfahren, in dem er schuldig gesprochen wurde und eine Haftstrafe bekam. Wegen guter Führung wurde er vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen und ist seit 2021 auf freiem Fuß.