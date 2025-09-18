Syrer wollen bleiben – no na!

Etwa 120.000 Menschen dürften es insgesamt sein, Syrer die seit Beginn des dortigen Bürgerkriegs vor dem Assad-Regime nach Österreich geflohen sind. Und auch wenn sie wohl alle über sichere Dritt-Staaten und damit illegal ins Land gekommen sind, haben Sie Asyl bekommen. Und nun, da der eigentliche Asylgrund, nämlich die Assad-Diktatur, weggefallen ist, sollten sie eigentlich zurück in ihre Heimat gehen. Wobei man hört, dass dies bislang nur 200 freiwillig getan haben. Und von einem einzigen verurteilten Verbrecher wissen wir, dass er zwangsweise abgeschoben wurde.