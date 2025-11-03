Höhere Netzentgelte für Gas beeinflussen Inflation

Stattdessen würden dann aber die Netzentgelte für Gas österreichweit deutlich teurer. Auch Preise für Heizenergieträger wie Pellets, Brennholz und Heizöl zogen an. Holzpellets wurden im Jahresvergleich um 5,7 Prozent teurer, im Monatsvergleich um 2,1 Prozent. Brennholz war im September eine Spur günstiger als im vergangenen Jahr (um 3,9 Prozent), im Vergleich zum Vormonat ist der Preis aber wieder gestiegen (um 1,7 Prozent).



So haben sich die Energiepreise im September im Vergleich zum Vorjahr entwickelt: