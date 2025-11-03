68 Yards! 22-Jähriger sorgt für Rekord in der NFL

68 Yards entsprechen etwa 62 Metern. Der bisherige Rekordhalter Justin Tucker hatte bei seinem Kick aus 66 Yards vor vier Jahren für die Baltimore Ravens den unteren Torbalken getroffen. Der 22-jährige Little dagegen, der sich in seinem zweiten NFL-Jahr befindet, jagte den Ball mit gutem Abstand zwischen die Stangen. Das Allegiant Stadium in Las Vegas zählt zu den Arenen mit Dach, Wind ist dort daher kein Faktor. Die Jaguars zogen durch den Sieg in der American Football Conference (AFC) an den Kansas City Chiefs vorbei, die bei den Buffalo Bills 21:28 verloren und ihre vierte Saisonniederlage kassierten.