Weißes Haus stoppt Zusatzzölle gegen China

Anhörung am Mittwoch

Für Mittwoch ist eine Anhörung des Supreme Court zur Rechtmäßigkeit der Zölle angesetzt. Trump sagte bereits, daran nicht teilnehmen zu werden. „Ich will nichts tun, was von der Bedeutung dieser Entscheidung ablenkt“, sagte er am Sonntag an Bord des Präsidentenflugzeugs Air Force One. Es gehe nicht um ihn, sondern um das Land. Das Justizministerium hatte Berufung gegen das Urteil in Vorinstanz eingelegt. Das Gericht war zu dem Schluss gekommen, dass Trump seine Befugnisse als Präsident mit dem Verhängen der meisten Zölle überschritten habe. Geklagt hatten zwölf Regierungen von US-Bundesstaaten und mehrere Unternehmen.