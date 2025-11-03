Trump sagt nun wieder Nein zu Tomahawk-Raketen

US-Präsident Donald Trump hat einen Rückzieher bei den Langstrecken-Marschflugkörpern Tomahawk gemacht. Zuvor hatte er die Lieferung dieser Waffe an die Ukraine nicht ganz ausgeschlossen. „Hoffentlich werden sie sie nicht brauchen“, hatte er aber eingewandt.
„Hoffentlich werden wir den Krieg beenden können, ohne an Tomahawks zu denken“, hatte Trump weiter gesagt. Welche Ereignisse eintreten müssen, damit es für eine Lieferung so weit sei, ließ er aber offen. Nun meinte er überhaupt, dass er „nicht wirklich“ vorhabe, dass das ukrainische Heer Tomahawk-Raketen bekomme.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, mit Verbünden aus Europa und den USA Gespräche zu weitreichenden Waffen und Flugabwehr zu führen. „Je weiter die ukrainischen Waffen reichen, umso größer ist die russische Bereitschaft, den Krieg zu beenden. Wir haben Russland gezwungen zu zeigen, dass die Tomahawks gerade die Karte sind, die sie ernst nehmen“, sagte er. Dabei bestätigte Selenskyj auch Verhandlungen über einen langfristigen Liefervertrag von zusätzlichen US-amerikanischen Patriot-Flugabwehrsystemen.
Je weiter die ukrainischen Waffen reichen, umso größer ist die russische Bereitschaft, den Krieg zu beenden. Wir haben Russland gezwungen zu zeigen, dass die Tomahawks gerade die Karte sind, die sie ernst nehmen.
Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine
Schutzschirm mit deutscher Hilfe
Ihren Patriot-Schutzschirm konnte die Ukraine laut eigener Aussage mit deutscher Hilfe ausbauen. „Ich danke Deutschland und persönlich Bundeskanzler Friedrich Merz für diesen gemeinsamen Schritt zum Schutz von Menschenleben vor dem russischen Terror. Wir haben diese Verstärkung der Luftabwehr seit einiger Zeit vorbereitet, und nun sind die getroffenen Vereinbarungen umgesetzt“, sagte Selenskyj.
Das ukrainische Militär hat bisher nur wenige Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot, die vor allem aus Deutschland oder mit deutscher Hilfe geliefert wurden. Laut Medienberichten waren im Oktober zehn Patriot-Batterien in der Ukraine. Dabei handelt es sich um ein bodengestütztes Flugabwehrraketensystem, das in vielen Staaten zur Verteidigung des Luftraums eingesetzt wird.
Schwer für Flugabwehr zu erkennen
Tomahawk-Raketen haben eine Reichweite von bis zu 2500 Kilometern, wodurch Ziele tief in Russland getroffen werden könnten, wie die Hauptstadt Moskau. Zudem können sie in niedriger Höhe fliegen, ihre Richtung ändern und Hindernissen ausweichen, wodurch sie schwer für die Flugabwehr des beschossenen Landes zu erkennen sind.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.