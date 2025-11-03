Trump sagt nun wieder Nein zu Tomahawk-Raketen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, mit Verbünden aus Europa und den USA Gespräche zu weitreichenden Waffen und Flugabwehr zu führen. „Je weiter die ukrainischen Waffen reichen, umso größer ist die russische Bereitschaft, den Krieg zu beenden. Wir haben Russland gezwungen zu zeigen, dass die Tomahawks gerade die Karte sind, die sie ernst nehmen“, sagte er. Dabei bestätigte Selenskyj auch Verhandlungen über einen langfristigen Liefervertrag von zusätzlichen US-amerikanischen Patriot-Flugabwehrsystemen.