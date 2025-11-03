In 77 Stunden wurde Party-König zum Spinnenmensch

Wenn Reto Hanselmann zu seiner Halloween-Party nach Zürich lädt, dann geben sich nicht nur die Stars die Klinke in die Hand, sie beweisen bei ihrer Verkleidung auch besondere Kreativität. Glamour trifft dabei beim Kampf ums Rampenlicht auf Gänsehaut. Ganz nach dem Vorbild von Heidi Klum wählt auch der als Party-König bekannte Schweizer traditionell für seine „Season of the Witch“ (dt.: Hexensaison) selbst ein besonders imposantes Kostüm. Heuer verwandelte sich Hanselmann in einen Spinnenmenschen.