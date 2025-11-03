Vorteilswelt
Maskenbildnerin aus NÖ

In 77 Stunden wurde Party-König zum Spinnenmensch

Niederösterreich
03.11.2025 09:15
Alexandra Weyrer aus Oberwölbling verwandelte Hanselmann zum Spinnenmensch.
Alexandra Weyrer aus Oberwölbling verwandelte Hanselmann zum Spinnenmensch.

Alexandra Weyrer aus Oberwölbling hat beim spektakulärsten Halloween- Event der Schweiz ihr Handwerk wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt und aus dem Gastgeber in akribischer Kleinarbeit ein Monster gemacht.

Wenn Reto Hanselmann zu seiner Halloween-Party nach Zürich lädt, dann geben sich nicht nur die Stars die Klinke in die Hand, sie beweisen bei ihrer Verkleidung auch besondere Kreativität. Glamour trifft dabei beim Kampf ums Rampenlicht auf Gänsehaut. Ganz nach dem Vorbild von Heidi Klum wählt auch der als Party-König bekannte Schweizer traditionell für seine „Season of the Witch“ (dt.: Hexensaison) selbst ein besonders imposantes Kostüm. Heuer verwandelte sich Hanselmann in einen Spinnenmenschen.

77 Stunden Arbeit investierte Weyrer in die Maske.
77 Stunden Arbeit investierte Weyrer in die Maske.
Auch Ex-Spice-Girl Melanie C war begeistert von Hanselmanns Verwandlung.
Auch Ex-Spice-Girl Melanie C war begeistert von Hanselmanns Verwandlung.

Verantwortlich für seine Transformation war – wie schon im Jahr davor – Alexandra Weyrer aus Oberwölbling im Bezirk St. Pölten. Die Maskenbildnerin, die unter anderem die renommierte Cinema Make-up-School in Hollywood besucht hatte, konnte dabei erneut ihr großes handwerkliches Geschick demonstrieren. 68 Stunden wurde die Maske in der Werkstatt gefertigt. Neun Stunden dauerte es alleine am Tag der Großveranstaltung, um aus Hanselmann ein filmreifes Monster zu machen.

Ich wollte keine Verkleidung, sondern eine Metamorphose. Das Ziel war, Reto als Kunstfigur zu inszenieren – irgendwo zwischen Schönheit, Horror und Perfektion.

Alexandra Weyrer

Weyrer arbeitete dabei mit Latexschaum, dem präzisen Einsatz von Airbrush und komplexer Farbmodellierung. „Ich wollte keine Verkleidung, sondern eine Metamorphose“, erklärt Weyrer. Die Tirolerin Lilli Brée ergänzte das Design durch die eindrucksvollen Spinnenbeine. 2024 hatte sie den Schweizer noch zum Anführer der Untoten gemacht.

Lesen Sie auch:
Alexandra Weyrer (li.) und Birgit Mörtl verwandelten in stundenlanger Arbeit den Schweizer ...
Faszinierendes Kostüm
Verwandlungsprofis machten Partykönig zu Monster
31.10.2024
Make-up-Ausbildung
Die Schulbank bei Profis in Hollywood drücken
19.11.2021

Das besondere Kostüm und damit Weyrers Handwerk wurde auch dieses Mal wieder von vielen nationalen und internationalen Kameras eingefangen und ging um die Welt. „Die Reaktionen auf dem roten Teppich waren überwältigend“, freut sich die Oberwölblingerin. Auch das ehemalige Spice Girl Melanie C, musikalischer Top-Act an diesem Abend, war begeistert von Hanselsmanns Spinnenmensch-Kostüm.

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Niederösterreich

