Feuerwehr befreite kleine Katze aus Motorraum

Tierischer Einsatz Sonntagabend in Zeltweg: Eine Frau verständigte die Einsatzkräfte, weil sie im Pkw ein Kätzchen bemerkte. Die Feuerwehr entdeckte das Tier schließlich im Motorraum des Fahrzeugs – offenbar konnte es sich selbstständig nicht mehr aus der misslichen Lage befreien.