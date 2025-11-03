Feuerwehr befreite kleine Katze aus Motorraum

Die positive Nachricht zum Wochenstart: In Zeltweg in der Steiermark konnte die Feuerwehr eine kleine Katze aus dem Motorraum eines Autos unverletzt befreien.
Tierischer Einsatz Sonntagabend in Zeltweg: Eine Frau verständigte die Einsatzkräfte, weil sie im Pkw ein Kätzchen bemerkte. Die Feuerwehr entdeckte das Tier schließlich im Motorraum des Fahrzeugs – offenbar konnte es sich selbstständig nicht mehr aus der misslichen Lage befreien.
Also machten sich die Feuerwehrleute der FF Zeltweg-Stadt ans Werk, mit viel Fingerspitzengefühl wurden mehrere Fahrzeugteile entfernt. Nach kurzer Zeit gelang es schließlich, die Katze aus ihrer misslichen Lage zu befreien.
